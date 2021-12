076AAN annuleert Bredase lichtjestocht: ‘Geen mogelijkheid voor mooie sfeer en dynamiek van verbinding’

BREDA - De organisatie van 076AAN heeft de lichtjestocht die voor aanstaande woensdag gepland stond geannuleerd. Dat maken Henriette Ankone en Joost Eras maandagavond bekend. Zij zien geen mogelijkheid om op de toegestane manier de beoogde sfeer en dynamiek van verbinding neer te zetten.

Vorige week kondigde de organisatie van 076AAN voor de derde keer een grote demonstratie aan tegen het coronabeleid. Aanstaande woensdag zou er een ‘lichtjestocht’ door het centrum van de stad trekken. Al toen de demonstratie aangekondigd werd was duidelijk dat de gemeente geen toestemming zou geven voor de lichtjestocht. Dit hield de organisatie echter niet tegen. “Zij willen dat er bij demonstraties 1,5 meter afstand wordt gehouden. Dat is voor ons niet haalbaar. Maar we laten ons niet tegenhouden. Het animo is groter dan ooit, we zetten het centrum op zijn kop.”

Maandagavond wordt duidelijk dat het centrum toch niet op zijn kop wordt gezet. Ankone en Eras besloten de demonstratieaanvraag bij de Gemeente Breda in te trekken. “De gemeente stond ons alleen maar toe om op het Chasséveld statisch bijeen te komen”, leggen zij uit. “Onder deze omstandigheden zien wij geen mogelijkheid om de mooie sfeer en dynamiek van verbinding samen met al onze vrijwilligers, verkeersregelaars en sfeerbewakers, door alle lagen van de samenleving heen neer te zetten. Wij voelen dat er een mooie brede beweging ontstaan is in de laatste weken en samen hebben wij een groot bereik.”

In vijftien andere steden, zoals Amsterdam, Rotterdam en Sliedrecht, vindt de lichtjestocht in overleg met de gemeente wél plaats. De organisatie van 076AAN hoopt dan ook dat de burgemeester zijn besluit gaat heroverwegen. “We hadden graag van de prachtige entourage van de stad Breda gebruik gemaakt om de sfeer van verbinding weg te zetten”, aldus Ankone en Eras. “We hebben tenslotte de ambitie om bij de mooiste en fijnste steden van Nederland te behoren. Ook een demonstratie in de vorm van een lichtjestocht kan daaraan bijdragen.” Volgens de twee initiatiefnemers is verbinden juist waar het in deze uitdagende tijd over gaat, op alle creatieve manieren denkbaar. “We zijn allemaal mens, iedereen telt en mag gezien worden, ook in Breda. Laten we de menselijke maat de norm maken met alle creativiteit die we hebben. Samen voor de kinderen in Breda.”