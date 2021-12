Opnieuw extra drukte op de wegen richting België, Antwerpse gouverneur noemt het ‘niet sociaal’

BREDA - Het is dinsdag opnieuw extra druk op de snelwegen rond Breda vanwege de vele mensen die afreizen naar België. De gouverneur van België Cathy Berx reageerde in het radioprogramma De Wereld Vandaag teleurgesteld op de vele reizigers vanuit Nederland. Zij noemt het 'niet sociaal'.

Terwijl Nederland in een harde lockdown zit, is België nog grotendeels open. Zo zijn de winkels er nog geopend, en mag ook de horeca nog steeds tot 23.00 uur open blijven. Het is reden voor veel Nederlanders om naar België af te reizen. Maandag meldde de ANWB al dat het op de snelwegen rond Breda extra druk was. En ook dinsdag laat de ANWB opnieuw weten dat er extra drukte is op de snelwegen richting België.

De komst van zoveel Nederlanders is voor Belgische ondernemers fijn. Maar de gouverneur van België is niet blij met het gedrag van de Nederlanders. In een radioprogramma reageerde Cathy Berx op de vele Nederlanders in Antwerpen. "Het is niet sociaal, solidair of verstandig dat Nederlanders de grens overgaan en de oproep om weg te blijven negeren."