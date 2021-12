Vernieuwd convenant moet zorgen voor effectieve aanpak van wildcrossers

BREDA / DEN BOSCH – Onlangs tekenden Openbaar Ministerie, politie en de eerste boa-werkgevers in Brabant het vernieuwde convenant ‘Groene Handhaving Noord-Brabant 2021’. Dit convenant, dat in 2017 voor de eerste keer van kracht werd, maakt het mogelijk dat BOA’s van verschillende werkgevers op elkaars werkgebieden actief mogen zijn en draagt daarmee onder andere bij in de aanpak van wildcrossers.

Dankzij het convenant kan toezicht en handhaving in het buitengebied efficiënter en effectiever worden uitgevoerd. De provincie is dan ook blij dat de eerste partners weer hebben getekend en dat de rest snel zal volgen. Hiermee wordt de pakkans in het buitengebied versterkt.

Gezamenlijke acties

“Zonder dit convenant kunnen BOA’s niet op andermans terrein actief zijn. In principe is dat alleen voorbehouden aan de BOA’s van SSiB (Samen Sterk in Brabant), die wel provincie-brede bevoegdheden hebben”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Veiligheid. “Dit convenant zorgt dus voor juridische en praktische borging van het wel kunnen samenwerken door alle BOA’s op elkaars terrein. Dat maakt het bijvoorbeeld gemakkelijker om genoeg BOA’s bijeen te krijgen voor een veilige en effectieve aanpak van wildcrossers. Daarvoor zijn al snel tien tot vijftien BOA’s noodzakelijk. Dankzij dit convenant is het mogelijk om voldoende BOA’s voor gezamenlijke acties bijeen te krijgen.”

Buitengebied

Uit de evaluatie van het convenant van 2017 blijkt dat alle betrokken partijen graag verder willen met het convenant. Het nieuwe convenant is in hoofdlijnen hetzelfde gebleven. Dit keer heeft het echter geen einddatum en is de inhoud in overeenstemming gebracht met de laatste wet- en regelgeving. Gedeputeerde Smeulders: “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk partners, die werken met BOA’s, het convenant tekenen. Dat past ook bij de lange traditie van samenwerking die we hebben in Noord-Brabant op het gebied van toezicht en handhaving in het buitengebied.”