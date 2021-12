Alerte vrouw ziet tasjesdieven in trein en trekt aan de noodrem: Twee mannen aangehouden

BREDA - Een oplettende 49-jarige vrouw uit Breda heeft maandagmiddag twee dieven in de trein van Eindhoven naar Breda betrapt. Ze zag dat zij een tasje wegnamen van een slapende vrouw,. Ze trok vervolgens aan de noodrem en deed haar verhaal bij de conducteur.

De 49-jarige getuige uit Breda zag dat twee mannen zich verdacht ophielden in de coupe voor haar. Eén van hen pakte snel een tasje van de stoel naast een slapende vrouw. Het slachtoffer was een 72-jarige vrouw uit Eindhoven. De getuige wekte het slachtoffer en trok vervolgens aan de noodrem. Ze vertelde de conducteur wat ze had gezien.

De mannen stonden inmiddels op een balkon en werden door het treinpersoneel geconfronteerd met het verhaal. Eén van de verdachten haalden toen de gestolen tas uit zijn rugzak. Op het station in Tilburg zijn de twee verdachten, Algerijnen van 22 en 28 jaar, door NS-personeel aan de politie overgedragen. Ze zijn vastgezet.