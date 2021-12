Politie haalt levensgevaarlijke vrachtauto van de weg in Breda

BREDA - Bij een controle is de bestuurder van een vrachtwagen flink tegen de lamp gelopen. Er was van alles mis met de vrachtauto en oplegger, waardoor het een gevaar op de weg was.

In de nacht van maandag op dinsdag heeft de Bredase verkeerspolitie een vrachtwagen gecontroleerd waar veel mis mee was. Op Twitter deelt de politie foto's van de gevaarlijke staat van het voertuig.

"De APK van de oplegger was al sinds 2019 verlopen. Het voertuig had vier te gladde banden. Er waren balgen lek, het chassis was ernstig aangetast door corrosie en meerdere lampen waren stuk", laat de politie weten. De bestuurder mocht, uiteraard, niet doorrijden. Hij heeft meerdere boetes gekregen.