Donaties voor overleden oud NAC-speler: ‘Genoeg opgehaald voor een waardig afscheid’

BREDA - Afgelopen woensdag is oud NAC-speler Frans de Leij overleden. Stichting Vak G riep mensen op om te doneren, zodat De Leij een waardig afscheid kon krijgen. En daar is gehoor aan gegeven. Er is genoeg geld binnen gekomen, meldt de stichting.

Afgelopen woensdag, op 22 december 2021, is de net 57-jarige Frans de Leij overleden. De geboren en getogen Bredanaar begon in 1973 als 8-jarige jongen bij NAC. Negen jaar vertrok de aanvaller en via wat omzwervingen kwam hij terug bij de Parel van het Zuiden. In totaal speelde de Bredase spits 10,5 jaar bij de Bredase club.

De Leij had geen verzekering voor een uitvaart. Daarom besloot stichting Vak G om geld te gaan inzamelen. Via een openbaar tikkie konden mensen een donatie doen. En aan die oproep is gehoor gegeven, laat Vak G weten. "Wij willen iedereen namens de familie van Frans bedanken voor de donatie. Er is voldoende opgehaald om Frans een waardig afscheid te kunnen geven. Doneren is dus niet meer nodig. "