Man pint in Breda groot bedrag met gevonden pas, politie toont beelden

BREDA - De politie is op zoek naar een man die in Breda met een gevonden pinpas geld heeft opgenomen van de bankrekening van een vrouw uit Tilburg.

De eigenaresse van de pinpas is een vrouw uit Tilburg. Zij gebruikte haar pas nog op 5 juli. Maar daarna is zij haar pas kennelijk verloren. Want de volgende dag werd er met haar pas een flink bedrag gepind. Dat gebeurde door een man met een donkere huidskleur in Breda.

Bureau Brabant heeft de beelden van de pintransactie gedeeld. De verdachte staat herkenbaar op beeld.