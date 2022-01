Breda is een boerderijwinkel rijker: ‘Mooie producten én een eerlijke prijs voor de teler’

BREDA - Breda is weer een boerderijwinkel rijker. Aan de Grintweg in het buitengebied bij de Haagse Beemden is landwinkel Hop&Zo geopend. De winkel wordt gerund door de 24-jarige Lotte en haar ouders Liesbeth en Richard. “Wat wij vooral belangrijk vinden is de korte keten. In supermarkten is de weg die producten afleggen veel te lang. Wij zetten in op eerlijke producten en voor de telers ook een eerlijke prijs.”

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de nieuwe winkel aan de Grintweg in Breda. En op donderdag 9 december was het dan eindelijk zo ver. Toen opende boerderijwinkel Hop&Zo de deuren. “Vanwege de coronamaatregelen konden we dat niet zo groots of feestelijk doen als we eigenlijk wilden. Dus we zijn met een heel klein feestje open gegaan”, vertelt Lotte. Al snel na de opening belandde Nederland weer in een harde lockdown. “Omdat wij essentieel zijn, kunnen we de deuren gewoon open houden. Dat is heel fijn. Maar een rare tijd om een winkel te starten is het wel”, aldus Lotte.

Ouders en dochter

De nieuwe boerderijwinkel is van de 24-jarige Lotte en haar ouders Liesbeth en Richard. “Het hebben van een eigen winkel was een droom van mijn moeder. Zij regelt ook het meeste voor de winkel. Mijn vader heeft het meeste gedaan aan het opbouwen van de winkel. Hij is een IT’er, dus hij regelt ook alle techniek.” Zelf staat Lotte net als haar moeder vaak in de winkel. “Ik regel ook alles voor het groente en fruit, en vind het ook leuk om aan de kassa te staan. Verder doe ik ook de verzorging van de varkens en koeien.”

Want bij de nieuwe boerderijwinkel hoort uiteraard ook een boerderij. Al is het maar een kleine, legt Lotte uit. “We hebben voor de hobby zestien koeien. Verder hebben we dertig varkens. Dat zijn zogenaamde kringloopvarkens. We voeren ze namelijk alleen restproducten. Bijvoorbeeld oud groente en fruit uit de winkel, maar ook restproducten van telers uit de buurt. Bovendien staan onze varkens nooit op stal. Ze mogen altijd los lopen.” In de toekomst wil het drietal vlees van eigen varkens gaan verkopen in de winkel.

Landwinkel

Met hun boerderijwinkel zijn Lotte en haar ouders aangesloten bij de Coöperatie Landwinkel. “Dat is een coöperatie die bestaat uit zo’n negentig boerderijwinkels. Zij zijn allemaal gespecialiseerd in hun eigen product, en de winkels kunnen via de coöperatie bij elkaar inkopen. Verder hebben we ook streekproducten in onze winkel liggen, zoals melk van de Ambachtshoeve in Raamsdonk en kaas van de abdijboerderij in Oosterhout.” Wat voor Lotte en haar ouders het allerbelangrijkste is, is dat de producten een ‘korte keten’ hebben. “Ik wil bijvoorbeeld echt weten waar het vlees vandaan komt dat we verkopen, en er zeker van zijn dat het dier een mooi leven heeft gehad”, legt Lotte uit. “Bovendien is zo’n korte keten ook positief voor de klant én de teler. Want door een korte keten te hebben, krijgt de klant voor een reëel bedrag een kwalitatief goed product. En ook de teler krijgt een eerlijk bedrag voor zijn product.”