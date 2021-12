Prinsenbeek verplaatst carnavalsoptochten naar Pinksteren

PRINSENBEEK - Het regende afgelopen periode annuleringen vanuit carnavalsorganisaties. Zij zien nu al aankomen dat een optocht in februari niet haalbaar is. Maar Boemeldonck ziet annuleren niet zitten. De BAK heeft dinsdag laten weten dat zij zowel de Grote Optocht als de Kinderoptocht naar Pinksteren verplaatsen.

De Grote Optocht van Boemeldonck is een begrip in de wijde omgeving. Prinsenbeek barst van de actieve carnavalsverenigingen die niets liever willen dan dit jaar weer een mooie wagen bouwen. Maar een optocht in februari is niet haalbaar, ziet de Bak van Boemeldonck in.

In overleg met de optochtdeelnemers heeft de Bak van Boemeldonck besloten om de optochten te verplaatsen. De Grote Optocht en Kinderoptocht zullen in Prinsenbeek in het weekend van 4, 5 en 6 juni door de Beekse straten trekken. “Deze uitkomst is afgestemd met de Gemeente Breda die dit initiatief ook toejuicht en waar mogelijk ondersteunt. Natuurlijk COVID maatregelen voorbehouden”, laat de BAK weten.

Tijdens de gesprekken met de optochtdeelnemers zijn alle knelpunten van deze oplossing besloten. Zo wordt er onder andere gezamenlijk nagedacht over de opslag van de wagens. “Het verplaatsen van de optochten wordt gecombineerd met het verlengen van het karnavalsprogramma tot en met het Pinksterweekend zodat eventueel uitgestelde activiteiten alsnog kunnen worden gehouden. We zullen in de komende weken de aanpassingen in het programma communiceren. Op deze manier heeft de BAK het samen met alle betrokken partijen op een creatieve manier, verstandig en binnen de mogelijkheden, voor elkaar gekregen om karnaval te kunnen beleven in deze bijzondere tijd!”