Roparun kiest voor editie in eigen land: ‘Te groot risico om landsgrenzen over te gaan’

BREDA - Ook de komende editie van de Roparun vindt volledig plaats in Nederland. De editie 2022 wordt gehouden in het pinksterweekend van 4 tot en met 6 juni.

De afgelopen jaren had de estafetteloop voor het goede doel startplaatsen in Parijs en Hamburg/Bremen en liep de route door Frankrijk, België en Duitsland naar de finish in Rotterdam. In 2021 kende de jubileumeditie van de Roparun ook al een nationale variant. Toen startten er ruim 170 teams in Landgraaf, die via een route door Limburg en Noord-Brabant, daar ook weer terugkeerden voor de finish.

Roparun-directeur Gerard Bakx: “De huidige situatie rondom de coronapandemie brengt nog altijd veel onzekerheid met zich mee. Gezien alle voorbereidingen die wij moeten treffen, is het noodzakelijk om nu een keuze te maken. Op dit moment kiezen wij voor een Roparun binnen de eigen landsgrenzen, omdat een route met meer dan tweehonderd teams en ruim vijfduizend deelnemers door vier verschillende landen ook in 2022 onmogelijk lijkt. Hoe we het evenement precies kunnen vormgeven, hangt uiteraard af van de regels die dan gelden in Nederland. Het uitgangspunt blijft wel een Roparun tijdens Pinksteren, bestaande uit drie dagen en twee nachten, met een route van zo’n 550 kilometer en een finish op de Coolsingel in Rotterdam. We gaan er alles aan doen om er met elkaar weer een groot succes van te maken.”

Inschrijven

Mede door dit besluit biedt Roparun de deelnemers langer de mogelijkheid zich in te schrijven voor de komende editie. De inschrijvingen zijn geopend tot en met zondag 16 januari.

De eerste Roparun vond plaats in 1992. Sindsdien is het uitgegroeid tot een evenement met ruim 8000 deelnemers. In 2021 kende de Roparun een aangepaste editie. Het was niet alleen een feestje doordat het de jubileumeditie was, maar ook omdat het na twee jaar afwezigheid eindelijk weer een weerzien met de teams was. Voor de teams was het lastig om in deze onzekere tijden voor te bereiden en acties te organiseren. Toch wisten de teams desondanks een bedrag van maar liefst 2.030.030 euro op te halen. Met het binnenkomende geld steunt Stichting Roparun projecten die het leven van mensen met kanker veraangenamen.