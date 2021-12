Welk doelpunt van NAC wordt de goal van het jaar?

BREDA - 2021 zit er weer bijna op, een jaar wat voor NAC ups en downs kende. Toch wist de Bredase club een hoop doelpunten te maken. Vijf van deze doelpunten zijn genomineerd voor het doelpunt van 2021.

NAC Breda heeft een bewogen jaar achter de rug met supporters in het stadion en zonder supporters in het stadion, met nieuwe spelers en afscheid van oude spelers en met teleurstellende, maar ook succesvolle wedstrijden. De Bredase club wist de bal toch nog vaak genoeg achter de keeper van de tegenstander te krijgen. En niet zomaar, vaak gebeurde dat op een bijzondere manier of vol emotie. Daarom heeft NAC vijf doelpunten genomineerd voor het doelpunt van het jaar 2021 en jij kan stemmen.

Het eerste doelpunt dat is genomineerd is dat van Mounir El Allouchi tegen Almere City. Hij wist op 1 februari de stand in de wedstrijd op 4-0 te krijgen. Een doelpunt van Lewis Fiorini iets meer dan twee weken later is ook genomineerd. De Schots-Engelse voetballer wist op 19 februari 3-2 te maken tegen FC Dordrecht. Een ander bijzonder doelpunt is die van Mario Bilate op 12 maart. Tijdens de vier minuten extra blessuretijd tijdens de wedstrijd tegen Helmond Sport schoot de aanvaller op de valreep de bal in het net en maakte de stand zo 3-2. Het vierde genomineerde doelpunt is er een van Sydney van Hooijdonk. In een wedstrijd tegen NEC op 3 mei vergrootte hij de voorsprong van NAC door een vrije trap raak te schieten. Het laatste genomineerde doelpunten zal bij veel trouwe supporters nog vers in het geheugen zitten. Dat is namelijk het doelpunt wat Tom Haye maakte in de tweede ronde van de KNVB Beker wedstrijd op 14 december. Haye wist de bal in het doel van FC Utrecht te schieten waardoor de wedstrijd op een gelijke stand kwam te staan (1-1). Tijdens deze westrijd wist NAC uiteindelijk nog twee extra doelpunten te maken, waardoor de Bredase club door is naar de volgende ronde van de beker.

Stemmen kunnen hier uitgebracht worden. Daarbij maak je nog kans op mooie prijzen. NAC verloot namelijk twee keer het witte uittenue en twee keer het zwarte uittenue van dit seizoen.