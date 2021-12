Ook woensdag weer drukte op de snelwegen naar België

BREDA - De oproep vanuit premier Rutte was duidelijk: Reis niet af naar België om te shoppen of dineren. Maar dat aan die oproep geen gehoor wordt gegeven, wordt vandaag weer duidelijk. Het is druk in de treinen, en ook op de snelweg is er opnieuw flinke vertraging door de drukte.

Nederlanders blijven massaal naar België afreizen, ondanks de oproepen om dat niet te doen van zowel premier Rutte als de gouverneur van Antwerpen. Vanochtend maakte de NS bekend dat het te druk werd in de treinen naar België en dat afstand houden in de trein daardoor niet meer mogelijk was. De NS raadt mensen daarom af om de trein naar België te nemen, en dat advies blijft heel de week gelden.

Maar ook op de snelwegen is het weer druk. De ANWB meldt woensdag dat er aan het einde van de ochtend zo'n 20 minuten vertraging was op de snelwegen richting België. Zowel op de A27 en A58 richting knooppunt Galder als op de A16 is het druk met mensen die onderweg zijn naar de zuiderburen.

Terwijl Nederland nog steeds in een harde lockdown zit, zijn in België winkels en horeca wel open. Bovendien draaide België gisteren een belangrijke coronaregel terug. De cultuursector mag daar namelijk de deuren weer openen. Dat betekent dat theaters en bioscopen weer gasten mogen ontvangen.