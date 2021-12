Dankzij Jos kun je nu koffie krijgen in de lange rij voor oliebollen op Brabantplein

BREDA - Op de dagen rond de jaarwisseling staat steevast een lange rij op Brabantplein. Mensen komen van verre voor de oliebollen van Teurlings. Jos Kramer, beter bekend als de Gangmaker, zal dit jaar ook op Brabantplein te vinden zijn tijdens de verkoop van de oliebollen. Hij staat er namelijk met zijn mobiele koffiekar.

“Eigenlijk ben ik nu aan het werk in mijn achtertuin”, vertelt Jos Kramer enthousiast. De Bredanaar die beter bekend is onder de naam ‘De Gangmaker’ woont namelijk om de hoek bij Brabantplein. “Ik weet hoe populair de oliebollen hier zijn. Mijn vriendin gaat er ook altijd voor in de rij staan. Dit jaar ben ik begonnen met een mobiele koffiekar. Dus toen ontstond het idee om dit jaar bij de oliebollenverkoop te gaan staan met mijn kar.”

Jos zocht contact op met Teurlings, en kon rekenen op enthousiaste reacties. “Ik kende de ondernemers eigenlijk nog niet, maar ze reageerden heel enthousiast! Zij vinden het een fijne service voor hun klanten.” Sinds vandaag, de eerste dag van de verkoop van oliebollen in de kraam van Teurlings, staat Jos dus ook op Brabantplein. En hij had bovendien de eer om de eerste oliebol van de banketbakkerij te krijgen.

Jos benadrukt dat iedereen die Brabantplein bezoekt bij hem terecht kan voor een kopje koffie of chocomelk. “Het is niet zo dat we gratis koffie uit staan te delen, en dat we dus mensen willen stimuleren om samen te komen. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar wie een dezer dagen aan sluit in de lange rij voor de oliebollenkraam en zin heeft in een bakje koffie, kan bij mij terecht!”



Een lange rij voor de oliebollenkraam in 2020.