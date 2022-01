Iwan Dienjes (46) verkozen tot lijsttrekker van LPF Breda

BREDA - Iwan Dienjes is voor de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijsttrekker van LPF Breda. Hij werd unaniem gekozen tijdens de algemene ledenvergadering van de partij. “Ik zie het als een enorme eer om in onze mooie stad de partij te mogen vertegenwoordigen”, stelt Dienjes.

Lijst Pim Fortuyn (LPF) Breda heeft de 46-jarige Iwan Dienjes gekozen als lijsttrekker voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De Bredanaar werd geboren in de Blauwe Kei en groeide op in de Haagse Beemden. Ook in zijn studietijd bleef hij in Breda, waarna hij hier zijn loopbaan startte. “De Bredase mentaliteit is mij letterlijk met de paplepel ingegeven”, stelt de Dienjes. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van de partij werd hij unaniem gekozen tot lijsttrekker van LPF Breda. “Ik zie het als een enorme eer om in onze mooie stad de partij te mogen vertegenwoordigen. Met het gedachtegoed van Pim Fortuyn als basis, toegespitst op het heden en de toekomst, zal ik me met passie en betrokkenheid inzetten voor een nieuw, krachtig geluid binnen de Bredase politiek. Dicht bij de mensen, daadkrachtig en rechtvaardig.”

Volgens de nieuwe lijsttrekker valt er onder andere door de afwezigheid van landelijke politieken binnen het rechtse segment van het politiek spectrum, zoals PVV, BBB en JA21, hierin weinig te kiezen. “Wij willen het geluid vertegenwoordigen van déze mensen. Hun stem laten gelden die anders niet gehoord wordt”, legt Dienjes uit. “Een partij die staat voor de Bredanaar, hun belangen, hun kansen en hun toekomst. Een partij die de stem vertolkt van de inwoners van Breda die anders willen, die het beter willen en zich niet kunnen vinden in het beleid van de huidige lokale politiek. Lijst Pim Fortuyn is overduidelijk het alternatief op rechts in Breda.”

De 36-jarige Dienjes vindt dat Breda veel beter kan en verdient dan de keuzes die nu gemaakt worden. “Breda, de prachtige stad die ons zo lief is. Een bruisende stad waar we wonen, werken, leven en genieten. Wij zijn nu aan zet om die verandering te brengen met een daadkrachtig en rechts geluid. Een beter Breda waarbij we samen onze doelen bereiken. Met LPF Breda kiest u voor duidelijke standpunten en oplossingen voor onze stad, waarbij de Bredanaar centraal staat.”