Bredase Sabrina wil dat Il Padrino blijft bestaan en start crowdfundingsactie

BREDA - Restaurant Il Padrino sluit de deuren. Triest nieuws, waar veel Bredanaars teleurgesteld op hebben gereageerd. Eén van hen is Sabrina Platjouw. Zij kwam regelmatig bij het restaurant aan de Grote Markt, omdat ‘ze daar zoveel lekker glutenvrij eten hebben’. Voor de Bredase zou het dan ook een enorm gemis zijn als Il Padrino uit het Bredase straatbeeld verdwijnt. Onlangs startte ze een crowdfundingsactie. “Ik hoop dat het nog op tijd is.”

Per 1 januari sluit Il Padrino aan de Grote Markt na jaren de deuren. “We hebben er alles aan gedaan om open te blijven, maar met pijn in ons hart moeten we zeggen dat het ophoudt”, aldus het restaurant. Il Padrino is al jarenlang een bekend restaurant op de Grote Markt in Breda. Veel Bredanaars reageerden dan ook teleurgesteld op het nieuws.

Eén van hen is de Bredase Sabrina Platjouw. Zij kwam jarenlang met veel plezier bij Il Padrino en gaat het restaurant erg missen. “Ik zag gisteren het berichtje op de Facebookpagina van Il Padrino en dat heeft me erg geraakt”, aldus Sabrina. “Ik ben een redelijk vaste klant daar. Ik kom zo graag bij Il Padrino, omdat ik glutenvrij eet en zij één van de weinige restaurants zijn waar dat makkelijk kan.”

De Bredase vindt het moeilijk te verkroppen dat het restaurant door de coronamaatregelen niet meer voort kan bestaan, terwijl zij al zolang een begrip zijn in de stad. “Daarom ben ik een crowdfundingsactie gestart”, aldus Sabrina. “Ik heb de eigenaren op de hoogte hiervan gesteld. Zij lieten weten dat ze momenteel al bezig zijn met het leegruimen van het pand, dus ik hoop dat het nog niet te laat is. Wie weet kunnen zij in de toekomst (ergens anders) hun restaurant heropenen.

Sabrina heeft een streefbedrag ingesteld van 100.000 euro. Inmiddels is er nog maar een heel klein deel daarvan opgehaald. “Maar ik hoop natuurlijk dat het nog veel meer wordt.” Al het geld dat wordt opgehaald wordt geschonken aan de eigenaren van de zaak. Wil jij ook doneren? Dat kan hier.