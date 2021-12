Verdediger Colin Rösler verlaat NAC voor Noors Lillestrøm SK

BREDA - Verdediger Colin Rösler gaat NAC verlaten. De 21-jarige maakt de overstap naar het Noorse Lillestrøm SK. Colin had bij NAC een aflopend contract dat niet verlengd zou worden. Hij verlaat de Bredase club, na goed overleg, tussentijds.

In augustus van 2019 kwam Colin transfervrij over van Manchester City. Rösler speelde in zijn eerste seizoen bij NAC elf competitiewedstrijden en twee bekerwedstrijden. In zijn tweede seizoen kwam hij meer aan spelen toe.

Het lopende seizoen kwam Colin minder in actie. Met in het achterhoofd het aflopende contract, kiest Colin voor een avontuur in zijn thuisland Noorwegen. Colin kwam in totaal tot 48 wedstrijden, waarin hij eenmaal scoorde en twee assists gaf.

“Ik wil graag alle supporters van NAC bedanken voor de afgelopen jaren", aldus Colin. "Ook de spelers waar ik mee heb gespeeld de afgelopen jaren, bedankt. Er waren veel ups en een paar downs, maar ik verlaat de club met herinneringen voor het leven. Het was fantastisch om voor NAC te spelen, met name in het volle stadion."