Breda zet in op betere balans van kwantiteit en kwaliteit van groen: ‘Enkele wijken en dorpen lopen aantoonbaar achter’

BREDA - In 2030 moet Breda een stad in een park zijn. In het kader van deze ambitie werd er vorige week een motie aangenomen waarin wordt gepleit voor een betere balans tussen kwaliteit en kwantiteit van groen. Volgens de gemeenteraad lopen enkele wijken en dorpen namelijk aantoonbaar achter bij het vergroenen. Daarnaast gaat de gemeente intiatieven om de verstening tegen te gaan stimuleren.

Op donderdag 23 december heeft de gemeenteraad unaniem een motie van D66 aangenomen waarin wordt gepleit voor een betere balans tussen kwaliteit en kwantiteit van groen in Bredase wijken. Hierdoor gaat de gemeente in de uitwerking van het Groenkompas prioriteit geven aan de wijken en dorpen waar de combinatie van kwantiteit (verstening) en kwaliteit (biodiversiteit) van het groen het laagst is. Om een beter balans tussen de twee te creëeren gaat de gemeente aansluiting zoeken bij bestaande én nieuwe initiatieven van inwoners, met name in versteende wijken en dorpen. In de kwetsbare wijken waar weinig of geen burgerinitiatieven zijn gaat de gemeente als aanjager fungeren via de ‘Breda, Stad in een Park’-community. Daarnaast wordt er bij (her)inrichtingen ook meer rekening gehouden met de biodiversiteit.

De gemeenteraad heeft dit besluit genomen nadat zij constateerde dat er enkele wijken en dorpen in de gemeente zijn die aantoonbaar achterlopen bij het vergroenen. Deze plekken zijn veelal versteend, waardoor de balans tussen de kwantiteit en de kwaliteit van het groen laag is. Omdat groen een positief effect heeft op de gezondheid van mensen, stelt Breda kwaliteit boven kwantiteit. Daarom verdienen deze wijken en dorpen volgens de Bredase leiders extra aandacht. Daarnaast moet er volgens de raad de komende jaren een broodnodige inhaalslag gemaakt worden als het gaat om het achterstallig onderhoud van groen. Ook onderstreept de raad dat het cultuurgroen op het gebied van biodiversiteit vaak van lagere kwaliteit is, zoals bijvoorbeeld grasvelden.

Groenkompas

Breda wil in 2030 als eerste Europese stad een een stad in een park zijn. Met het Groenkompas wordt de koers gezet van hoe dat precies moet gebeuren. “Het Groenkompas bevat een heldere koers hoe Breda het komende decennium het bestaande groen wil beschermen en uitbreiden, hoe we zorgen dat er groen op pantoffelafstand is voor iedereen en waarbij groen niet de sluitpost, maar de leidraad bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt”, legde wethouder Paul de Beer in juni uit. In het kompas valt onder andere te lezen dat bij iedere straat die heringericht wordt 10 procent groener wordt, ontwikkelaars en woningbouwcorporaties ‘natuurinclusief’ moeten ontwikkelen en als ergens in Breda groen verdwijnt, moet dat groen altijd in de buurt gecompenseerd worden. Daarnaast breidt Breda de ecologische verbindingszones verder uit door rondom de binnenstad, in wijken en in dorpen nieuwe parken te realiseren.

Initiatieven

Wethouder Paul de Beer (D66) zette dit jaar al allerlei projecten op touw gezet om meer groen in zijn gemeente te krijgen. “Een van mijn voorstellen is dat we ook bij mensen aanbellen die te veel tegels in hun tuin hebben. We beginnen bij nieuwbouwhuizen, maar ook bewoners van bestaande woningen kunnen een bezoekje verwachten”, zei hij in september tegen RTL. Dit ging de Bredase VVD echter te ver. “De Bredase VVD is trots op de ambities van dit college om Breda zo groen mogelijk te maken en de stad in het park te zijn. Onze fractie is ook te spreken over de actie vanuit de gemeente om gratis stenen op te halen wanneer onze inwoners hun tuin vegroenen. Dat is volgens ons de manier, verleiden.Maar van de plannen van de gemeente om bij mensen aan te bellen over de vergroening van de tuin, gaat ons te ver. Niet iedereen is in staat een groenere tuin te onderhouden en heeft dezelfde smaak”, aldus Eddie Förster (VVD Breda). “