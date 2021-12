Er werd 400kg vuurwerk in beslag genomen. (Foto: Samen Sterk in Brabant)

Grote vuurwerkactie in buitengebieden rondom Breda en Tilburg levert 400kg vuurwerk op

BREDA - In de buitengebieden rondom Breda en Tilburg is donderdag 30 december een grote handhavingsactie gehouden. Hierbij is 400 kilogram vuurwerk in beslag genomen. Daarnaast zijn er diverse bekeuringen uitgeschreven.

Samen Sterk in Brabant (SSiB) coördineerde gisteren een grote handhavingsactie in de buitengebieden rondom Breda en Tilburg, waarbij met name werd gehandhaafd op het gebruik van vuurwerk in de natuur. Diverse andere partijen namen deel aan de actie, zoals de politie, handhaving, Staatsbosbeheer, landgoedeigenaren en de douane. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht onderschrijft de actie van SSiB. “Als we op deze manier de overlast in de natuur, al is het een klein beetje, kunnen wegnemen halpen we hier heel veel natuurschade door te voorkomen.”

In het buitengebied rondom Breda en Tilburg en in de grensgebieden met België was aan het einde van de middag in totaal 400 kilogram vuurwerk in beslag genomen. Daarnaast werden er ook nog diverse bekeuringen uitgeschreven, onder andere voor het negeren van een stopteken.

Belang actie

De SSiB onderstreept het belang van de actie. “Wie huisdieren heeft weet dat het vuurwerk voor flink wat stress kan zorgen. Gelukkig kunnen we het leed van huisdieren iets verzachten door de gordijnen te sluiten, muziek op te zettten of zelfs een knaltraining te doorlopen. Wilde dieren in de natuur kunnen dit niet”, schrijft de organisatie. “Dat zorgt elk jaar weer voor veel dierenleed met soms de dood tot gevolg. Vleermuzien en eekhoorns worden uit hun winterslaap gehaald, veel volgels die een hartstilstand krijgen en reeën die de weg kwijt zijn en zo op plekken komen waar ze niet thuishoren.”