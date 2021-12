Met je auto over de Grote Markt? Het mag eenmalig om de Bredase horeca te steunen

BREDA - De deuren van de Bredase horeca zijn inmiddels al weer even gesloten. Dit zorgt voor rust in de binnenstad, waardoor er een ludieke actie is bedacht. Op donderdag 6 januari kun je met je auto de Grote Markt op en ondertussen stoppen de 27 deelnemende horecazaken lekkernijen in je kofferbak.

Vroeger diende de Grote Markt als een grote parkeerplaats voor de aangelegen bedrijven, maar tegenwoordig is het bedankt met grote royale terrassen. Helaas kreeg de horeca op zaterdag 18 december weer een flinke klap te voorduren. Vanaf zondag 19 december, net voor de feestdagen, moesten zij hun deuren sluiten tot zeker 14 januari. Ook de niet-essentiële winkels konden niet langer hun klanten ontvangen. Dit zorgt voor een bijzondere rust in de Bredase binnenstad, die zich perfect leent voor een ludieke en unieke actie. Ter ondersteuning van de Bredase horeca wordt er op donderdag 6 januari namelijk op de Grote Markt en de zijstraten een heuse ‘Drive Thru’ georganiseerd, waarmee de auto’s voor heel even teruggebracht worden naar de Bredase binnenstad.

Maar hoe werkt dat dan? Online bestel je de horecabox voor 54,50 euro en kies je een tijdslot. Vervolgens toer je aankomende donderdag door de historische stad, terwijl de 27 deelnemende horecazaken in je kofferbak de borrelbox vullen. “We willen als horeca het jaar god beginnen met deze rijkelijk gevulde borrelbox voor twee personen en een kind mede mogelijk gemaakt door de Sligro”, legt de horeca op de site van de actie uit. “De box bevat alles voor een gezellige nieuwjaarsborrel dus het enige wat je nodig hebt is goed gezelschap en uiteraard een auto om hem op te komen halen.”

Winactie

Naast het ophalen van de borrelbox kan je ook nog kans maken op een toffe prijs, die wordt aangeboden door de deelnemende horecazaken. Hier moet je echter wel wat voor doen, namelijk je kofferbak versieren. “De meest ludieke, originele, creatieve kofferbak maakt kans op een leuk pakket. Dus doe je best en wellicht ben jij de grote winnaar van de versier je kofferbak drive thru actie!”

Deelnemende horecazaken

In totaal nemen er 27 horecazaken deel aan de bijzondere actie, dus de kans dat je er iets van je favoriete zaak in de box zit is groot. De deelnemende horecazaken zijn: Lunchroom Ja Breda, O’Mearas Irish Pub, BANK15, De Boterhal, Cafe de Bruine Pij, Eefcafe Walkabout, Pannenkoekencafé Het Voske, Mr. Moos, Flamingoos, Inspire Coffee Company, VriendenVanJaap, Old Dutch, De Colonie, Holy Moly Club, De Vriendin, De Kapitein, Heeren van Breda, ‘t Hart van Breda, Tapperijke, Parc, Café Vulling, Brasserie van Asperen, Wijnbar Pinot, Café Sam Sam, Sip First, Da Atillio en Café d’n Engel.

