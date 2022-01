Maak je goede voornemens waar: Wandel 4,5 kilometer door binnenstad tijdens hap en stap winterroute

BREDA - Valt meer bewegen onder een van jouw goede voornemens? Dan kun je dat gelijk waar gaan maken. Dat de horeca al een aantal weken dicht is, betekent in Breda niet dat er niets meer te doen is. Je kunt namelijk ‘s avonds een lockdown wandeling maken langs je favoriete horecazaken in de binnenstad tijdens de Hap en Stap Winterwandelroute.

Tijdens de feestdagen hebben we heerlijk genoten en de ene na de andere lekkernij in onze mond gestopt. Veel mensen nemen zich daarom voor om in het nieuwe jaar meer te gaan bewegen. Maar zulke voornemens waarmaken is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Trek je wandelschoenen maar uit de kast, want in Breda heb je geen excuus meer. Tijdens de gezellig hap en stap avondwandeling loop je zo’n 4,5 kilometer door Breda. Helemaal niks lekkers eten of drinken hoort natuurlijk niet bij het bourgondische karakter van Breda. Daarom zijn er vijf plekken op de route waar je een heerlijk hapje of drankje kan halen.

De route start op de Grote Markt bij het Hart van Breda. Hier kan je aan het loket die bekende nacho’s bestellen, maar ook erwtensoep, een broodje kroket, glühwein en warme chocomel. Vervolgens wandel je door de Lange Brugstraat naar Big Belly aan de Prinsenkade. Daar kun je van donderdag tot en met zondag kiezen uit zes verschillende stoofpotjes met friet en een biertje. Ben jij aan de wandel en is Big Belly dicht? Niet getreurd, bij de Pasta Kantine kan je namelijk een pasta, salade of overgerecht to go halen. Ondanks dat het momenteel niet heel koud is, kan een warm drankje natuurlijk niet missen. Daar moet je voor bij het T-Huis in Park Valkenberg zijn. Loop naar de Vlaszak en neem de ingang aan de John F. Kennedylaan om het park in te wandelen. Nadat je weer bent opgewarmd (of bijgekomen) kun je weer vol goede moed verder met je wandeling.

Dan is het tijd om even je eten te laten zakken. Verlaat Park Valkenberg ter hoogte van de Sophiastraat en de Seeligsingel, waarna je langs het water wandelt. Vervolgens steek je links de Mauritsbrug over en loop je onder het spoor door. Via de Terheijdenstraat loop je naar de Stationslaan, vanaf waar je de lichtjes van de Speelhuislaan al kunt zien. Daarna loop je via de Minister Kanstraat richting het Gerechtsgebouw om zo langs BAAI naar de Haven te lopen. Heb je na deze wandeling nog trek in iets zoets? Dan ben je bij het Wintersteegje aan het juiste adres. Daar kun je een warme wafel met slagroom en een warme chocomel afhalen.