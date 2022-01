Waterschappen: ‘Gooi geen frituurvet in wc, maar lever dit in bij recyclepunt’

BREDDA - De Unie van Waterschappen roept alle Nederlandse huishoudens op om het frituurvet na het bakken van oliebollen niet door de gootsteen of de wc te spoelen. “Het vet veroorzaakt grote problemen in leidingen en bij de rioolwaterzuiveringen. De zuivering en afvoer van oliebollenvet kost de waterschappen jaarlijks enkele miljoenen euro’s.”

Het frituurvet stolt in het riool en kleeft vast aan de binnenkant van de leidingen. Dit zorgt niet alleen voor verstoppingen in rioolwaterzuiveringen, maar ook bij mensen thuis. “Bij een verstopping thuis moet al snel een loodgieter gebeld worden. Waterschappen moeten vaak speciale bedrijven inhuren die vet verwijderen uit de persleidingen en gemalen”, verklaart de Unie. Jaarlijks kan een waterschap zo’n 200.000 euro kwijt zijn aan het verwijderen van het gestolde vet. Dit wordt uiteindelijk door alle inwoners betaald via de waterschapsbelasting.

Wie van zijn frituurvet af wil, kan dit inleveren bij speciale recyclepunten in supermarkten, milieustraten en verschillende verenigingen. Het frituurvet wordt daarna gebruikt voor het maken van biobrandstof, een vorm van groene energie.