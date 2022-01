Bredase fotograaf Denise Motz eindigt in top tien van prestigieuze bruidsfotografie wedstrijd

BREDA - Bruidsfotograaf Denise Motz is tijdens de Master of Wedding Photography wedstrijd in de top tien geëindigd. Zij mocht het afgelopen jaar maar liefst tien awards in ontvangst nemen. “De liefde van twee mensen van zo dichtbij meemaken is een groot cadeau voor mij”, aldus de Bredanaar.

De “Masters of Wedding Photography” bestaat al acht jaar en is de belangrijkste wedstrijd voor bruidsfotografie in de Benelux. Fotografen kunnen elk kwartaal hun beste foto’s insturen, waarbij er een prijzengeld klaar ligt van €500 voor de fotograaf met de meeste awards in dat kwartaal. Aan het eind van het jaar wordt er bekeken welke fotografen over het hele jaar het beste gepresteerd hebben. Er wordt dus niet gekeken naar het winnen met 1 foto, maar wie de meeste awards heeft ontvangen. Zo belandde de Bredase fotograaf Denise Motz afgelopen woensdag in de top tien van de prestigieuze wedstrijd. Zij nam het afgelopen jaar namelijk maar liefst 10 awards in ontvangst. Een hele prestatie, aangezien er over het hele jaar ruim 250 trouwfotografen meer dan 8800 foto’s instuurden.