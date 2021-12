Hoge Vucht aangewezen als veiligheidsrisicogebied: Signalen dat zwaar vuurwerk ingezet zou worden tegen hulpverleners

BREDA - De gemeente heeft de wijk Hoge Vucht vandaag vanaf 14.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Deze maatregel zal 48 uur van kracht zijn. Dit maakt het onder andere mogelijk voor de politie om preventief te fouilleren.

Vanaf 14.00 uur is de wijk Hoge Vucht in Breda aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De komende 48 uur blijft deze maatregel van kracht, oftewel tot zondag 2 januari 14.00 uur. Het gebied is gelegen tussen de Doornboslaan, Roeselarestraat, Molstraat, Kasterleestraat, Wensel Cobergherstraat, Philips Lammekenstraat, Tilman Suysstraat, Hendrik Berlagestraat en de Lelystratat. De maatregel maakt het voor de politie onder andere mogelijk om preventief te fouilleren in de wijk.

Aanleiding voor het aanwijzen van het veiligheidsrisicogebied zijn signalen dat zwaar vuurwerk wordt verzameld om tijdens de jaarwisseling als wapen in te zetten tegen hulpverleners. De groep jongeren uit Breda-Noord zou hiervoor bewust een locatie hebben uitgezocht die moeilijk bereikbaar is voor hulpdiensten. “Geweld tegen hulpverleners wordt absoluut niet getolereerd”, schrijft de gemeente. Daarnaast schrijft de gemeenteraad dat er in de aanloop naar de jaarwisseling 2021-2022 diverse scooters en speeltuinmeubilair in brand zijn gestoken. Ook zijn er signalen dat winkelcentrum Moerwijk in brand gestoken gaat worden.

Jaarwisseling 2019-2020

De burgemeester wil voorkomen dat er tijdens oud- en nieuw wederom ernstige verstoringen van de openbare orde plaatsvinden waarbij gebruik wordt gemaakt van (vuur)wapens, waaronder zwaar vuurwerk. Tijdens de jaarwisseling van 2019-2020 werd de politie en mobiele eenheid in de Hoge Vucht bekogeld met zwaar vuurwerk en geprepareerde vuurwerkbommen/explosieven. Ook werd er een poging gedaan tot het opblazen van een ME bus door het plaatsen van illegaal zwaar vuurwerk onder de bus, bevestigd aan flessen waar een brandbare vloeistof in zat. Dit leidde tot een enorme explosie met een vuurbal van circa twee tot drie meter hoog. Daarnaast werd er een poging tot doodslag/zware mishandeling gedaan op inzittenden van een stadsbus van Arriva in het betreffende gebied. De vele incidenten met zwaar vuurwerk leidde ook tot schade aan ramen, auto’s en camera’s.

Vorig jaar kreeg de gemeente opnieuw signalen dat de jongeren uit de Hoge Vucht zich opmaakten voor een confrontatie met de politie. Ook toen ondernamen de gemeente en politie preventief actie, wat leidde tot een relatief rustige jaarwisseling.

Signalen



Herkent u deze signalen, dan kunt u melding maken bij de politie melding via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Bel alleen bij ernstige, mogelijk (levens)gevaarlijke situaties het alarmnummer 112.