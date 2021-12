Deelscooter gaat in vlammen op na brandstichting op Mgr Nolensplein

BREDA - Op het Mgr Nolensplein is vrijdagavond een scooter in brand gevlogen. Waarschijnlijk is de brand aangestoken.

De melding van de brand kwam om 22.15 uur binnen. De brand was op het Mgr Nolenplein.

De scooter, een groene deelscooter van Go Sharing, ging in vlammen op. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen, wat best even duurde. De politie is langsgekomen om de situatie te onderzoeken. Waarschijnlijk is de brand aangestoken.