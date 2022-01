Drie auto’s op parkeerplaats Calandstraat fors beschadigd door brand

BREDA - In de Calandstraat in Geeren-Zuid zijn in de nieuwjaarsnacht drie auto’s fors beschadigd door een brand. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting.

Op een parkeerplaats aan de Calandstraat zijn drie auto’s fors beschadigd. Eén auto vatte vlam en vloog in brand. Die auto stond tegen twee andere auto’s aan. Die twee auto’s raakten door de brand ook fors beschadigd.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting. De politie is ter plaatse gekomen en heeft odnerzoek gedaan.

Vuurwerkverbod

Het was dit jaar het tweede jaar dat er een algeheel vuurwerkverbod geldt in Nederland. Maar net als vorig jaar, houden veel mensen zich niet aan het verbod. Het resultaat was om 00.00 uur veel vuurwerk boven Breda. De Hoge Vucht is sinds vrijdag 14.00 uur aangewezen als een veiligheidsrisicogebied. Deze maatregel zal 48 uur van kracht zijn. Dit maakt het onder andere mogelijk voor de politie om preventief te fouilleren.