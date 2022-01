3066 baby’s komen in 2021 ter wereld in Amphia Ziekenhuis: ‘Meisjes hadden nét de overhand’

BREDA - In 2021 zijn we zeker 3066 mini Bredanaars rijker geworden. Dat is namelijk het aantal baby’s wat het afgelopen jaar in het Amphia Ziekenhuis is geboren. De verdeling tussen jongens en meisjes was bijna gelijk verdeeld.

In totaal werden er in 2021 in het Amphia Ziekenhuis 3066 baby’s geboren. Dat meldt het Bredase ziekenhuis op hun Instagram. De meisjes bleken nét de overhand te hebben: 51% van de 3066 kindjes kwamen als meisje ter wereld. “We kunnen niet wachten op alle baby’s die we in 2022 mogen verwelkomen!”, aldus het Amphia Ziekenhuis in hun post.

Ook hielp het Amphia Ziekenhuis 45 tweelingen geboren te worden. Soms komt hulp bij de bevalling al (bijna) te laat. Maar liefst drie kinderen besloten onderweg naar het ziekenhuis al de wereld met hun aanwezigheid te verblijden. Daarnaast werden er helaas ook 53 baby’s in stilte geboren in het ziekenhuis.