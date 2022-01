Boosheid bij café na bekladding van gevel: ‘Meld je, of we delen de camerabeelden’

BREDA - Het is dan wel een lieve boodschap, maar blij is Café Nassau niet met de tekst die sinds kort op hun gevel is gekliederd. Het café roept de dader op om zich te melden. Als dat niet gebeurt dan zullen de camerabeelden gedeeld worden.

Love = Everything, en de tekening van een groot hart. Dat staat sinds kort in zwarte stift op de gevel van Café Nassau geschreven. En dat is tegen het zere been van de horecaondernemer. “Lieve mensen we missen jullie ook, maar dit was dan net niet nodig. Het opnieuw schilderen van de gevel was nu niet de bedoeling gezien de financiële situatie in de horeca al niet al te best is”, schrijft café Nassau op Instagram bij een foto van de tekst.

Aangezien er camera’s hangen bij Café Nassau, staat de dader op beeld. Café Nassau roept de dader dan ook op om zich te melden. Als die persoon dat niet doet, zal het café de camerabeelden online zetten.