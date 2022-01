Weerbericht Breda: ‘Wisselvallig en minder zacht na recordwarme Oud en Nieuw’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 3 januari en de komende dagen.



Ten oosten van IJsland ligt een lagedrukgebied. Het bepaalt het weer in onze streken. Buienlijnen en storingen ervan liggen boven de landen rondom ons heen. Zo trekt vandaag een golfstoring ervan over België. Een andere golfstoring nu boven de Britse eilanden trekt dinsdag met uitgebreide regenval over Brabant. Het is maandag nog relatief zacht, maar vanaf dinsdagavond wordt het duidelijk een stuk frisser.



Verwachting voor maandag 3 januari

Het is wisselend bewolkt met soms zon, maar de bewolking overheerst. Het is meestal droog, maar een enkele lokale bui is niet uitgesloten. De wind waait matig tot vrij krachtig (4 of 5 Beaufort) uit het zuidwesten. Er komen rukwinden voor tot 55 km/u. De temperaturen schommelen rond de 11 graden maximaal.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 4 januari 2022

Het wordt een bewolkte dag met geruime tijd regen overgaand in buien. De wind die eerst westelijk is draait later op de dag naar noordwest en is matig met 3 of 4 Beaufort. Maxima rond 9 graden.



Woensdag 5 januari 2022

De woensdag kan weleens een meevaller zijn. De wind waait matig uit het westen met gemiddeld 3 of 4 Beaufort. Hoewel de bovenlucht kouder wordt zit Brabant een beetje onder de buienschaduw van Engeland. Dat betekent een kleinere kans op buien en wel de hele dag een wisselende bewolking. Het wordt ongeveer 8 graden.



Donderdag 6 januari 2022

Nieuwe neerslagfronten van een diep lagedrukgebied bij IJsland naderen Brabant. Het grootste deel van de dag verloopt echter nog droog met aanvankelijk ook zonneschijn. De zuidwesten tot zuidenwind is gemiddeld matig tot vrij krachtig met 4 of 5 Beaufort. Het wordt ongeveer 7 graden en uiteindelijk valt er tegen of in de avond regen.



Zo was het weer zondag 2 januari 2022

Maximumtemperatuur: 13,1 graden

Minimumtemperatuur: 10,2 graden

Neerslag: 9,2 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 3 januari 2022 om 12:00 uur