Toespraak Paul Depla: ‘Laten we ons richten op een leven mét corona’

BREDA - Normaal gesproken spreekt burgemeester Paul Depla Bredanaars bij de start van het nieuwe jaar toe tijdens een nieuwjaarsreceptie in de Grote Kerk. Dit jaar kon die receptie voor het tweede jaar op rij niet gehouden worden. Daarom sprak de burgemeester zijn nieuwjaarstoespraak via een video uit.

In zijn toespraak kon burgemeester uiteraard niet om het coronavirus heen. “Het dwaalt nog steeds rond, en het is voorlopig ook nog niet weg. Dus waar we met weemoed terugdenken aan ons leven vóór corona en met net zoveel hoop uitkijken naar een leven ná corona. Ik zou willen zeggen, laten we met alle kracht die we hebben onszelf richten op het leven mét corona. Want anders bepaalt dat naargeestige virus ons leven. En glipt de tijd door onze vingers. Komt ons leven meer en meer in het teken van wat we niet kunnen doen. Worden we murw omdat corona toch weer roet in het eten gooit. Laten we de rollen proberen om te draaien. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat het voortaan vooral gaat over de vraag hoe we veilig, maar zonder teveel angst ons leven kunnen leiden. Daarbij kunnen we gebruik maken van de kennis die we intussen hebben opgedaan. Kennis die we kunnen gebruiken om als samenleving minder kwetsbaar te zijn voor de aanwezigheid van het virus. Kennis die ons in het voordeel gaat brengen en ervoor kan zorgen dat we gaan anticiperen, in plaats van reageren”, aldus de burgemeester.

Hij benadrukt dat de inzet van alle inwoners nodig is dit jaar om juist te kijken naar de dingen die wél kunnen. “Als ik het plat zou slaan en aan eenieder van u zou vragen om hetgeen wat u het liefst doet nooit meer te doen - of tijdelijk anders te doen. Dan is de verwachting dat er vaak voor de laatste keuzemogelijkheid wordt gegaan. Of denkt u daar toch anders over? We gaan erachter komen, want in dit nieuwe jaar gaan we hierover het gesprek met u als Bredanaar aan. We willen samen met u kijken hoe we ons kunnen voorbereiden op het meer mogelijk maken van die dingen die we zo graag doen. Op de momenten en manier dat het wel veilig kan. Dat doen we zij aan zij met alle sectoren. Doet u ook mee? Want die veranderingen kunnen alleen slagen als ze worden gedragen door de samenleving. Als we als samenleving veerkracht tonen.”

“Heeft u nu al ideeën over hoe we 2022 ondanks corona een topjaar kunnen laten worden, die u met ons wilt delen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.”

Depla sluit zijn speech af met de hoop dat hij in zijn toespraak van 2023 het c-woord niet meer hoeft te noemen. “Niet omdat het er niet meer is, maar omdat het ons niet meer in de weg zit. Ons leven niet meer domineert en dirigeert. Omdat we dat dirigentenstokje zelf in de hand hebben genomen.”

