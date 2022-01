Bredase Grace (35) is één van de deelnemers van Big Brother

BREDA - De oude tv-hit Big Brother is weer terug. Vanavond om 20.30 uur is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen op televisie. En er zit deze keer ook een Bredase in het huis, namelijk de 35-jarige Grace.

Toen haar moeder tijdens Braziliaanse carnaval verliefd werd op een Nederlandse man, is Grace met haar meeverhuisd naar Nederland. Al van kleins af aan volgt Grace de Braziliaanse en later ook de Nederlandse versie van Big Brother, dus ze is met recht een superfan te noemen. Grace is op haar vijftiende moeder geworden en heeft veel obstakels overwonnen in haar leven. Dat heeft haar tot een sterke, onafhankelijke vrouw gemaakt. “Ik ben een beetje als een paracetamol. Of je slikt mij door of je blijft een beetje zo pijn lijden”, zegt Grace over zichzelf.

In dit seizoen van Big Brother gaan vier Nederlanders en vier Vlamingen de uitdaging aan om 24/7 met elkaar samen te leven in Big Brothers nieuwe huis. Met maar liefst 120 camera’s en bijna 50 microfoons in het huis en de tuin, volgt Big Brother zijn bewoners overal en altijd. De kijker kan vanaf maandag 3 januari 20.30 uur dagelijks meekijken bij RTL 5 én 24/7 bij Videoland.

Presentatrice Geraldine Kemper over het nieuwe seizoen: “Een nieuw seizoen Big Brother: spannend! Dat verdient natuurlijk een frisse start en dus een nieuw huis. Kan je nagaan dat hier welgeteld 20 kilometer aan bekabeling ligt? Alles om de kijker geen moment uit het Big Brother-huis te laten missen. Niet alleen voor de bewoners - over wie ik nog niks kan verklappen – heeft het huis en dus dit seizoen een totaal andere look and feel, ook voor de kijker. Die heeft meer invloed dan ooit. Zo kun je niet alleen tijdens de liveshow stemmen, maar kan je ook tijdens de Videoland-livestream het wel en wee van de Big Brother-bewoners medebepalen. Maar: Big Brothers wil blijft wet natuurlijk. Een vakantie wordt het zeker niet: schaarste en onvoorspelbaarheid voeren de boventoon dit seizoen.”