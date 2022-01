Inlevermomenten vuurwerk konden niet rekenen op veel animo: Slechts twee kilo ingeleverd

BREDA - De inlevermomenten voor illegaal vuurwerk in Breda hebben eind december niet veel opgeleverd. Er werd slechts twee kilo ingeleverd. Meldingen van vuurwerkoverlast kwamen er juist ruim drieduizend binnen.

Het was dit jaar de tweede jaarwisseling op rij dat er een landelijk vuurwerkverbod gold. Dat hield in dat vuurwerk van een categorie zwaarder dan F1 niet was toegestaan. Bredanaars mochten dat zowel niet bezitten als afsteken.

Om Bredanaars de mogelijkheid te geven om hun illegale vuurwerk in te leveren zonder hier een boete voor te krijgen, organiseerde de gemeente twee inlevermomenten voor vuurwerk. Maar daar is niet veel gebruik van gemaakt, blijkt uit navraag bij de gemeente Breda. “In totaal is er bij op de twee inleverdata ongeveer twee kilo aan kruit ingeleverd”, laat een woordvoerder weten. Ter vergelijking: Tijdens controles bij de grens twee weken voor de jaarwisseling nam de politie ruim 500 kilo illegaal vuurwerk in beslag.

Dat er in Breda weinig gehoor werd gegeven aan het vuurwerkverbod, was in de dagen voor de jaarwisseling goed te zien over de grens. in Baarle Nassau stonden lange rijen van Nederlanders bij de vuurwerkwinkels. En op 31 december om 00.00 uur barstte er volop siervuurwerk los boven Breda. Ook vuurwerkoverlast werd afgelopen maanden massaal gemeld. In totaal ging het in Breda in de laatste maanden van 2021 om 3479 meldingen. “Naarmate het einde jaar dichterbij kwam, namen de meldingen toe”, laat de gemeente weten. “Er kwamen meldingen vanuit heel de stad. De meeste meldingen kwamen vanuit de wijken Tuinzigt/Westerpark en Haagse Beemden.”