Snelle versoepelingen lockdown niet waarschijnlijk, OMT ziet nog veel onzekerheden

Snelle versoepelingen van de lockdown zitten er nog niet in, zo denkt het Outbreak Management Team (OMT). Basisscholen en middelbare scholen mogen na de kerstvakantie hun deuren wel openen. Onder meer cafés, essentiële winkels, theaters, bioscopen en sportscholen moeten naar verwachting langer wachten.

Het OMT heeft verschillende scenario’s losgelaten op de verspreiding van de omikron-variant. Naar verwachting gaat het aantal besmettingen weer stijgen, zodra de scholen weer openen. Toch noemt het OMT dit een acceptabel risico. Op dit moment liggen zo’n 475 patiënten met COVID-19 op de intensive cares van Nederland.

Volgende week neemt de regering een besluit over eventuele verdere versoepelingen. Daarvoor is weinig ruimte, zo zegt Marc Bonten van het OMT tegen Nieuwsuur: ”Het is een dun koord waarop gedanst moet worden. Ik denk dat het OMT zal zeggen: ga in kleine stapjes versoepelen en ga steeds kijken wat er gebeurt. Er is veel onzekerheid.”

Omikron lijkt zich volgens Britse onderzoeksgegevens veel sneller te verspreiden dan de deltavariant. Wel lijkt de kans op een ziekenhuisopname kleiner. Het OMT meent dat we nog altijd moeten waken voor overbelasting van de zorg, ondanks dat omikron milder lijkt dan de deltavariant. Mogelijk is er eind januari wel ruimte voor versoepelingen, zodra de meeste mensen een booster hebben gehaald.