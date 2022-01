Bredanaars kunnen hun kerstboom een tweede leven gunnen in het kerstbomenbos

BREDA - De wegwerpkerstboom uit de wereld helpen. Dat is wat Frank Haagen wil doen. Daarom verkocht hij afgelopen kerst duizenden duurzame kerstbomen. Maar ook wie geen boom bij Frank gekocht heeft kan kiezen voor een duurzame toekomst voor zijn kerstboom. Bomen met een kluit kunnen namelijk 11 januari worden ingeleverd.

De duizenden kerstbomen die Frank afgelopen december verkocht met BeterBoompje zijn duurzaam omdat ze óf worden teruggeplant, óf er wordt een nieuw boompje voor teruggeplaatst. De ‘BeterBoompjes’ die Frank en zijn team zelf verkopen worden centraal verzameld en teruggeplant, maar hij bekommert zich nu ook om kerstbomen die elders zijn gekocht, zoals bij de bouwmarkt. “We krijgen heel veel vragen over het terugplanten van niet-BeterBoompjes. Vandaar dat we nu met dit alternatief komen in. Alle kerstbomen zijn welkom, als ze maar goed verzorgd zijn en er moet natuurlijk een kluit aan zitten. Anders wordt het een lastig verhaal”, grapt hij.

Hoewel hij niet kan garanderen dat de boom het overleeft, doet hij daar uiteraard wel alles aan. “Een BeterBoompje is speciaal op pot gekweekt, zodat hij een grotere kans heeft op overleven wanneer wij hem terugplanten in de natuur. Bij andere kerstbomen is dit vaak niet het geval, maar wij hebben alle kennis en ervaring in huis om een kerstboom een goede kans op een tweede leven te geven!”

Via de website van BeterBoompje kan je je kerstboom heel eenvoudig aanmelden. Na aankoop van het terugplantticket kan je je boom tot en met 11 januari tussen 10.00 en 17.00 afgeven bij het Kerstbomenhof, Bergen 61 in Terheijden. De kosten die hiervoor worden gerekend komen ten goede aan het kerstbomenbos.