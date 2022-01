De laatste week van de KerstCreatieRoute: ‘De saamhorigheid is heel groot’

BREDA - Wil je nog even in de kerstsfeer blijven? Dan moet je deze week nog snel de KerstCreatieRoute lopen in Princenhage. Sinds 2013 werken vrijwilligers van de werkgroep KerstCreatieRoute aan een sfeervol beleving voor jong en oud. Ondanks het feit dat door de coronamaatregelen er geen levende dieren te bewonderen zijn in de kerststal, blijft De KerstCreatieRoute een bezienswaardigheid die je niet wil missen.



De KerstCreatieRoute is een puzzeltocht waarbij je al wandelend opzoek gaat naar 111 letters die verstopt zitten in de geweldige kerstcreaties. Alle letters samen vormen het antwoord van de puzzel. Naast een vakjuryprijs (Die jury bestaat uit Jean Schmeits, Roxanne Houshmand en Annemarie Goosens), bestaat er ook dit jaar een publieksprijs. De deelnemers van de KerstCreatieRoute kunnen hun stem uitbrengen op hun favoriete kerstcreatie. En ook de deelnemers die het juiste antwoord van de puzzeltocht weten te verzamelen, maken kans op een prijs.

Maar liefst 95 deelnemers hebben zich dit jaar aangemeld om een feestelijke creatie te maken. Achter de ramen, in de tuinen en zelfs winkeleigenaren zetten hun vitrines vol met sierlijke kerstdecoraties. Van Princenhage-Centrum tot aan -Noord, -Zuid en -West, ieder wijkt doet mee met het jaarlijkse festijn.

Bareel is een blijvertje

Pleintje aan de Bareel werd vorig favoriet van de vakjury. Ze sleepte de eerste prijs binnen. Ook dit jaar zijn ze van de partij en brengen veel vreugde met zich mee. Inge Dekker (41) is één van de bewoners die dit spektakel heeft weten te realiseren: ‘’De samenhorigheid tijdens kerst is een blijvertje, héél het pleintje doet mee én iedereen brengt eigen materiaal mee.’’ De gezelligheid zit hier goed ingebakken, het lijkt erop dat de samenhorigheid aan terrein wint aan de Bareel. ‘’Wij zijn vorig jaar begonnen, maar wij willen eigenlijk heel het jaar door de sfeer behouden; een plekje waar men kan samenkomen. Een plekje voor de buurt’’, aldus Inge Dekker.

Dochter Merel Dekker (9) is super enthousiast. ‘’Ik denk dat we dit jaar weer kans maken! Maar de kerstcreatie met de knikkerbaan en geluidjes zijn echt knap gemaakt! Verderop kun je ook iets tekenen op een bal, en dan moet je hem vervolgens ophangen aan de raam. Echt leuk allemaal, maar die van ons is het allermooist!’’

Anoek (8) en Eva Hertog (42) raken maar niet uitgekeken aan de Liesbosstraat



Liesbosstraat

Dat de deelnemers van De KerstCreatieRoute hun best hebben gedaan blijkt ook aan de Liesbosstraat. Daar staat Anoek Hertog (8) met volle vreugde de kerstconstructie te bedienen. Door de knikker te hijsen in zijn startpositie, valt de knikker in zijn baan en gaat hij neerwaarts naar de finish, onderweg ketst hij tegen een knopje en klinkt er een prachtig kerstjingle. Anoek en haar moeder, Eva Hertog (42), zitten al op de helft van de puzzel. ‘’Vorig jaar hebben wij hem ook gelopen. Er doen steeds meer mensen mee, dat vind ik echt leuk! Met corona valt er weinig te doen, dus dit is ideaal met de kerst. Kijken wat de mensen gemaakt hebben en gezellig een puzzeltocht houden’’, aldus Eva Hertog.

Wil je ook meedoen?

Bij de kerststal aan de Haagsemarkt liggen er folders met de puzzeltocht en instructies. Bij elke kerstcreatie hangt er een kerstboompje met een nummer en een letter. In de folder vul je de letters van de kerstboompjes op de juiste plek. Samen met je favoriete kerstcreatie en je verzamelde antwoord, deponeer je de folder (inclusief contactgegevens) vóór vrijdag 7 januari ’22 in de groene brievenbus bij de kerststal. Zijn de folders op? Ga dan naar www.kerststal-princenhage.nl. Daar vind je de route ook.