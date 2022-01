Brancheorganisatie winkeliers: ‘Open winkels met extra maatregelen zoals coronacheck bij de deur’

BREDA - De Nederlandse brancheorganisatie voor winkelier INRetail pleit ervoor om de winkels ‘gecontroleerd en veilig’ open te laten gaan. Eerder was de brancheorganisatie nog fel tegen het gebruik van de coronapas in winkels. Maar daar staat INretail nu wel voor open.

Op 14 december was INretail nog fel tegen de invoering van de coronapas voor winkels. Toen besloot het kabinet die invoering op de lange baan te schuiven. “INretail vindt het verstandig dat het kabinet de invoering van een QR-code voor niet-essentiële winkels heeft geparkeerd. Hier is intensief lobby voor gevoerd en dat gaat door tot het doel van definitief afstel is bereikt”, liet de brancheorganisatie toen weten.

Maar inmiddels staat de deur voor de invoering van een coronapas bij winkels toch op een kies. “We kunnen gecontroleerd en veilig open. Retailers willen met z’n allen voorgoed uit de crisismodus komen en zijn daarvoor bereid om met extra maatregelen te komen. Zo kunnen we bijvoorbeeld minder klanten per m² toestaan of het coronatoegangsbewijs invoeren zoals omringende landen doen”, laat de brancheorganisatie vandaag weten. “Voor winkels die dat niet kunnen, kunnen we open op afspraak. Het zijn voorbeelden van heldere en reële afspraken die we kunnen maken voor het nieuwe Kabinet. We roepen dan ook op om met ons in gesprek te blijven over hoe we op structurele wijze omgaan met het coronavirus.”

De oproep van de brancheorganisatie is een reactie op de uitspraken van OMT-lid Bonten. Hij zei dat het afschalen van de lockdown stap voor stap moet.

INretail is vertegenwoordiger van 13.000 winkels in Nederland. Aangesloten winkels zijn onder andere Omoda, H&M en Manfield.