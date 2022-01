‘Van dromen naar realiteit’, debuut van Bredase DJ Laurens Martin (19) is uit

BREDA - Het debuutalbum van de Bredase DJ Laurens Martin is sinds kort op alle streamingsdiensten te beluisteren. Het album telt 14 Nederlandstalige hiphop-nummers, die hij alleen én samen met zijn beste vriend en andere artiesten produceerde.

Al van kleins af aan was de 19-jarige Laurens Martin bezig met muziek. “Op mijn zesde begon ik piano te spelen en op mijn negende kwam daar dj’en bij”, legt de fanatieke muzikant uit. “Een vriend van mij had destijds een draaitafel gekocht en dat vond ik echt helemaal fantastisch. Ik heb toen ook mijn eigen draaitafel gekocht en zo ben ik begonnen. Het was meteen mijn grote droom om ooit een show te geven voor heel veel mensen.” Om professioneel DJ en Producer te worden, volgde hij diverse opleidingen aan de Bredase DJ School International. “Hier heb ik beter leren draaien en heb ik alle producer cursussen afgerond.”

Via de DJ School heeft DJ Laurens Martin al diverse onvergetelijke optredens kunnen doen, bijvoorbeeld tijdens een ‘art trip’ in Ibiza en het bezoek van konigin Maxima aan Breda.”Om zulke optredens te doen voelde natuurlijk echt geweldig”, legt Bredanaar uit. “Het is natuurlijk altijd mijn droom geweest om op veel toffe plekken op te reden en toen voelde het echt of ik mijn droom aan het najagen was. Dat is echt een topgevoel.”

Van dromen naar realiteit

Tot 2018/2019 richtte de DJ zich voornamelijk op het draaien van EDM/House, maar vanaf dat moment kwam daar hiphop bij. “Ik raakte gefascineerd door Amerikaanse hiphop en zag dat dit genre in Nederland ook steeds meer zijn invloed begon uit te oefenen. Zo begon ik met het maken van hiphopbeats. Ik zat echt dagenlang achter mijn computer beats te maken”. Dat was de start van zijn debuutalbum. “In 2019, toen ik bezig was met het maken van hiphop nummers met vrienden, besloten we een album te gaan maken. Doordat veel mensen hebben geholpen met het album, maar ook weer stopten, heeft het album veel verschillende versies gehad. Maar uiteindelijk zijn dit allemaal positieve ontwikkelingen geweest.”

In de zomer van 2021 schakelde Martin zijn beste vriend en artiest Felix Quinten in om samen het album af te maken. “We hebben dit echt samen gedaan, zonder Felix was het album niet wat het nu is”, vertelt de 19-jarige Bredanaar trots. “In een half jaar tijd maakte het tweetal veel nieuwe nummers. “Deze nummers samen vertellen een verhaal over het achterna gaan van je dromen en over onze visie op het leven. Dit heeft ook geleidt tot de titel ‘Van Dromen Naar Realiteit’.” Daarnaast besloten de DJ’s nog drie andere artiesten, Moen, OSOVO en TYGO, hun steentje bij te laten dragen aan het album. “Uiteindelijk is het album in twee jaar enorm ontwikkkeld en zijn we ontzettend tevreden met het resultaat wat we nu hebben.”

Een half jaar later, rond de jaarwisseling, was het dan zover. Het album met in totaal veertien nummers verscheen op streamingsdiensten zoals Spotify en Apple Musix. “De reacties die we tot nu toe hebben ontvangen zijn super positief en we krijgen echt veel support van mesne uit andere regio’s, dus dat is echt super! De resultaten zijn boven onze verwachtingen. Hopelijk kunnen we in 2022 nog grotere stappen zetten.”