Bredase Ilse kwam tijdens lockdown vast te zitten in India en schreef er boek over

BREDA - De 40-jarige Ilse uit Breda ging aan het begin van de coronaperiode naar India en kwam hier door de lockdown vast te zitten. Het was een hectische periode, maar ze deed ook veel ervaringen op. Deze besloot ze vervolgens vast te leggen in een boek dat inmiddels te koop is.

De 40-jarige Ilse uit Breda ging aan het begin van de coronaperiode naar India en kwam hier door de lockdown vast te zitten. Ilse was in India omdat ze daar een stilte retraite volgde. Dit is een soort spirituele reis om tot jezelf te komen. Ilse moest hierbij onder andere haar telefoon inleveren en had geen contact met de buitenwereld.

Na tien dagen in het retraite kreeg Ilse te horen dat de wereld was ‘veranderd’. Er was inmiddels een pandemie die wereldwijd om zich heen sloeg. Ilse werd samen met de rest van de retraite groep in quarantaine geplaatst. Even later ging het hele land in lockdown en dus kwamen zij vast te zitten.

Eten bijna op

Het eten in het retraite waar Ilse zat raakte nagenoeg op. ‘’Er was nog maar eten voor drie dagen’’, aldus Ilse. Dit zorgde vanzelfsprekend voor de nodige onrust. Ook kwamen er berichten van buiten dat de Indiase overheid en de omwonenden mensen de toeristen in het retraite wantrouwden. Zij dachten dat ze misschien weleens het virus meegebracht konden hebben.

Uiteindelijk kwam het goed, maar het waren spannende momenten.

Leeg Delhi

Eén van de dingen die Ilse het meeste bijblijft is dat ze door een leeg Delhi reisde. Een stad die om zijn drukte en chaos bekend staat. ‘’Normaal zijn er allerlei toeters en bellen, soms komt er zelfs een paar langs je op de snelweg’’, aldus Ilse.

Tijdens de lockdown reisde Ilse door de stad om uiteindelijk weer terug in Nederland te komen. En toen zag de stad er heel anders uit. Er was geen kip op straat, er was geen smog er was helemaal niets.

Boek

Na alle ervaringen die Ilse opdeed in India volgde ze een schrijfcursus. Dit deed ze overigens niet met de intentie om een boek te schrijven. ‘’Ik wilde gewoon iets doen buiten mijn comfortzone.’’ Het bloed kroop echter waar het niet gaan kon en Ilse besloot het verhaal uiteindelijk toch voor een boek te gebruiken. Er was immers ook nogal wat gebeurd. ‘’Achteraf zie je toch wel dat deze ervaring heel bijzonders was.’’

Het boek draagt de naam: ‘Kies 3 voor Nederlander in nood vast in lockdown India’. Dit is een verwijzing naar het telefoonnummer dat je moet draaien in India om in contact te komen met de Nederlandse ambassade. Vervolgens moet je optie 3 kiezen. Toen Ilse dit deed kreeg ze echter het antwoordapparaat en later kreeg ze te horen dat de ambassade haar niet ging helpen.

Reacties en toekomst

Ilse krijgt veel positieve reacties over haar boek van mensen. ‘’Mensen zeggen dat ze het leuk vinden en dat het net is alsof ze erbij waren.’’ Ook speelt Ilse inmiddels met de gedachten om nog een boek te schrijven. ‘’Ik merk wel dat er een zaadje geplant is. Het begint ook alweer te borrelen in mijn hoofd. Het zou leuk zijn nog eens wat op te schrijven.’’