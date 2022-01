Rij Door Breda! van start: Kofferbak volgeladen met lekkernijen

BREDA - Vandaag is het dan zo ver. Met de kofferbak open door de binnenstad van Breda rijden, terwijl horecaondernemers je auto vol leggen met heerlijke producten. Deze bijzondere activiteit is een idee van José Brokaar van Ja! Breda en draagt de naam Rij door Breda.

Het zijn lastige tijden voor horecaondernemers. Een einde aan de lockdown is nog niet in zicht. En de energie om gemotiveerd te blijven is daardoor voor sommige ondernemers lastig te vinden. Dat kan José Brokaar van Ja! Breda goed begrijpen. ‘’Ik zie om me heen dat ondernemers het moeilijk hebben. En ook onze gasten missen de mogelijkheid om naar de horeca te gaan.’’

José kwam hierop met het idee ‘Rij door Breda’ en dit vindt vandaag plaats in de binnenstad. Het idee is om met een open kofferbak door de stad te rijden. Vervolgens wordt er een box in de kofferbak geplaatst en kun je gaan rijden. Terwijl je onderweg bent vullen ondernemers je kofferbak met diverse lekkernijen. En dat is tot nog toe ook al door de nodige mensen gedaan.

Opbrengsten

José hoopt dat veel Bredanaars donderdag met hun auto over de Grote Markt zullen rijden. “We mogen helaas niet na 17.00 uur doorgaan. Daarom hebben we besloten om de box ook als afhaalbox aan te bieden. Dan kun je hem dus in één keer compleet ophalen. Maar we hopen dat de meeste mensen overdag langs zullen rijden.”

José benadrukt dat de opbrengsten van de actie uiteraard voor de horeca zijn, maar dat de winst verwaarloosbaar zal zijn. “Natuurlijk verdient iedere horecazaak er iets aan. Maar in deze tijd is dat echt een druppel op een gloeiende plaat. Je moet niet de illusie hebben dat zo’n actie financieel echt veel invloed heeft. Maar wat het vooral is, is een dag die enorm bijdraagt aan hoe we ons voelen. Ik voel hoeveel energie de deelnemende zaken en de gasten ervan krijgen. Daar doe ik het voor. We kunnen echt een positieve dag gebruiken.”

Er doen in totaal 28 horecazaken mee aan Rij door Breda.