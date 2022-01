Sloop Langendijk weer stap dichterbij, nieuwe wijk krijgt bijna driehonderd woningen

BREDA - Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de ontwikkeling van bijna 300 woningen en een woonzorgcomplex op het terrein van Amphia Langendijk. Inmiddels zijn de eerste activiteiten zichtbaar. Zo is het archeologisch onderzoek afgerond, en kan de sanering van de gebouwen binnenkort plaatsvinden.

Begin november heeft de ziekenhuislocatie van Amphia aan de Langendijk de deuren definitief gesloten. Het oude ziekenhuis zal plaatsmaken voor een gloednieuwe wijk, en daarvoor zijn de eerste werkzaamheden begonnen. Er is een hekwerk geplaatst zodat het terrein niet meer toegankelijk is, en er is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn geen vondsten gedaan van archeologische waarde.

In het eerste kwartaal van 2022 worden de gebouwen gesaneerd, zodat deze daarna gesloopt kunnen worden.