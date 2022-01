Bredase advocaat verliest kort geding tegen lockdownmaatregelen

BREDA - De Bredase advocaat Bart Maes heeft de rechtszaak tegen de Staat over de lockdownmaatregelen niet gewonnen. De voorzieningenrechter heeft vandaag in een kort geding beslist dat de lockdown-maatregelen die sinds 19 december 2021 gelden in stand kunnen blijven.

De eisers in dit kort geding hadden gevraagd deze maatregelen te schorsen of buiten werking te stellen, zodat alleen de maatregelen weer gelden zoals die vóór 19 december 2021 golden. De voorzieningenrechter heeft deze vordering afgewezen.

"De Staat heeft een ruime beoordelingsvrijheid bij de keuzen die hij noodzakelijk vindt in het algemeen belang, in het bijzonder als het gaat om preventieve maatregelen op het gebied van gezondheid", stelt de rechter. "De voorzieningenrechter moet dus terughoudend toetsen. Alleen als evident is dat de Staat onjuiste keuzes maakt, is plaats voor ingrijpen. De Staat laat zich steeds voorzien van deskundig advies van het OMT. Het OMT heeft de lockdown geadviseerd en de Staat mag zijn beleid op dat advies afstemmen."

Volgens eisers is de omikronvariant minder ziekmakend dan de deltavariant van het coronavirus. De strengere regels die op 19 december zijn ingevoerd vinden zij dus niet passen. "Zij trekken andere conclusies uit wetenschappelijke onderzoeken dan het OMT doet. De visie van het OMT dat er nog te weinig zekerheid is over de kenmerken van de omikronvariant om de maatregelen te versoepelen, is niet evident onjuist", aldus de rechter.

Advocaat Bart Maes laat het er niet bij zitten. "Wij bestuderen deze zeer teleurstellende uitspraak en komen later vandaag met nadere duiding. Hoger beroep wordt zeker niet uitgesloten", laat de Bredase advocaat op Twitter weten.