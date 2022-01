Dit trio speelt muziek terwijl jij wacht na je vaccinatie: ‘De waardering die we krijgen is heel groot

BREDA - Heb jij afgelopen maanden een coronavaccinatie gehaald bij Breepark? Dan kan het zo zijn dat je tijdens het wachten hebt kunnen genieten van de muziek van het Trio Encore, bestaande uit Ferdinand, John en Carel. Met hun muziek zorgen de drie mannen ervoor dat het wachten na je coronavaccinatie wat aangenamer wordt. “Mensen vinden het echt heel erg leuk!”

Wie een coronavaccinatie gaat halen, moet na zijn prik altijd minimaal 15 minuten blijven wachten. Dat is nodig om zeker te weten dat je geen allergische reactie krijgt op het vaccin. Voor de meeste mensen zijn dat vijftien saaie minuten. Maar bij Breepark zorgen muzikanten voor vermaak. John van Almkerk is er daar één van.

Trio Encore

“Ik speel al een aantal jaar in een trio”, vertelt John. “Een kennis van mij speelt in een duo, en kwam in contact met de GGD. Zij waren op zoek naar muzikanten die wilden spelen voor de mensen die zaten te wachten bij Breepark. Die kennis tipte toen ook mijn naam aan de GGD. En toen kreeg ik dus een telefoontje met de vraag of wij met ons trio ook wilden komen spelen.” En dat is een kans die John graag greep.Inmiddels speelt hij iedere dinsdag en woensdag met twee verschillende combinaties voor de gevaccineerden bij Breepark.

Waardering

John ziet de optredens bij Breepark als een soort openbare repetitie. “We spelen gewoon ons repertoire, en als er iets mis gaat dan beginnen we opnieuw. In dat opzicht is het eigenlijk gewoon een repetitie voor ons. Maar dan wel met het verschil dat er publiek is. En dat is echt enorm leuk. Want optreden is in deze tijd natuurlijk niet mogelijk.” Het trio speelt allerlei soorten muziek, van jazz tot the Beatles. En John merkt dat de muziek enorm gewaardeerd wordt. “Er zijn enorm veel mensen die even iets leuks komen zeggen of hun duim opsteken, of zonder dat ze het doorhebben met hun voet mee zitten te tikken met de muziek.” Ook zijn er mensen die zelfs extra lang blijven zitten. “Laatst was er een echtpaar dat gewoon een uur bleef zitten. Dat kon, want er zijn stoelen genoeg. Zij zaten echt te genieten van de muziek. Dat is toch fantastisch?”

Trio Encore van John van Almkerk, speelt elke dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur. Trio Barbaras van John van Almkerk, speelt elke woensdag van 10:00 tot 12:00 uur. Duo Blue in Green van Kees van Veldhuizen, speelt elke donderdagdag van 14:00 tot 16:00 uur