Gemeente vreesde voor geïmproviseerde explosieven en geweld tegen hulpdiensten in de Hoge Vucht

BREDA - De gemeente en politie vreesden dat de jaarwisseling in de Hoge Vucht dit jaar even erg zo escaleren als de jaarwisseling van 2019/2020. Er waren onder andere signalen dat er geïmproviseerde explosieven waren en dat jongeren geweld tegen de hulpdiensten wilden gaan gebruiken.

Dat valt te lezen in de brief waarmee burgemeester Depla namens de lokale driehoek de gemeenteraad heeft geïnformeerd over de keuze om een deel van de Hoge Vucht te benoemen tot veiligheidsrisicogebied. Dat deed de gemeente op vrijdag 31 december om 14.00 uur, en dat bleef 48 uur gelden.

“De driehoek heeft dit besluit genomen op basis van informatie dat zwaar vuurwerk zou worden ingezet als wapen richting hulpverleners. Mede op basis van ervaringen tijdens de jaarwisseling 2019-2020 hebben we deze signalen serieus genomen en is besloten tot de aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied”, laat de burgemeester weten.

Politie en gemeente zagen meerdere gelijkenissen tussen de jaarwisseling van 2019/2020 en die van dit jaar. Zo waren er signalen dat er groepen jongeren geïmproviseerde explosieven hadden, en die in wilden zetten tegen de mobiele eenheid. Zo’n geïmproviseerd explosief werd op 3 december ook al aangetroffen onder een voertuig in de wijk. Ook zouden jongeren de confrontatie met de politie aan willen gaan, en hier bewust een locatie voor hebben uitgekozen die moeilijk bereikbaar is voor de hulpdiensten. “Dit doet zeer sterk denken aan de werkwijze en doelgroep die voor flinke incidenten hebben gezorgd tijdens de jaarwisseling van 2019/2020.” Tijdens die jaarwisseling werd de ME bekogeld met zwaar vuurwerk, werden er meerdere mobiele camera’s vernield en is er een poging tot doodslag/ zware mishandeling gepleegd op inzittenden van een Arrivabus.

Uiteindelijk zijn mede door het instellen van het veiligheidsrisicogebied grote ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling in de Hoge Vucht uitgebleven.