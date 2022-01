Bredase SP-fractie: Zorg voor goede ventilatie bij heropening scholen

BREDA - De scholen in het basis- en voorgezet onderwijs worden op 10 januari heropend voor fysieke lessen. Om de scholen veilig te openen tijdens deze coronapandemie is het nodig dat de ventilatie goed op orde is. De Bredase SP-fractie stelt daarom vragen aan het college over de ventilatie op scholen in de stad.

Het werken in een gezonde school is zowel voor de leerlingen als het onderwijspersoneel van groot belang. Er zijn maar weinig werkplekken in het land waar om en nabij 31 mensen samenwerken in een afgesloten ruimte van maximaal 64 vierkante meter.



Subsidie en CO2-melder

De Bredase SP-fractie vraagt zich af wat er tot nu toe gedaan is om te zorgen voor voldoende ventilatie in de klaslokalen op scholen. Zo vraagt de fractie zich onder meer af of er een subsidieregeling is en hoe veel schoolbesturen hiervan gebruik maken.

De fractie wil verder weten op welke termijn alle gebouwen voldoen aan de juiste luchtkwaliteit en welke prioriteit dit heeft. Daarnaast vraagt de partij zich af of alle klaslokalen voorzien zijn van een afleesbare CO2-melder en als dit niet het geval is of dat geregeld wordt.