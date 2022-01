Pilot zaterdagse Deeltaxi-service tussen Bavel en Breda

BREDA - Bredanaars kunnen binnenkort op zaterdag met de deeltaxi reizen tegen gereduceerd tarief (OV-tarief) tussen Bavel en Breda. Het gaat hierbij om een proef van twee jaar. De pilot met het bijbehorende OV-tarief wordt aangeboden op zaterdagen tussen 07.00 en 22.00 uur.



Als gevolg van de corona-ontwikkelingen en sterk teruggelopen inkomsten hebben de provincie Noord-Brabant en Arriva het stads- en streekvervoer ook in West-Brabant deels moeten afschalen. Er zaten gemiddeld drie reizigers in deze zaterdagritten.

Om de inwoners van Bavel toch een reismogelijkheid per openbaar vervoer te bieden, hebben de gemeente en de provincie besloten om een pilot uit te laten voeren waarbij zaterdagse reizigers met de deeltaxi tegen gereduceerd tarief (OV-tarief) kunnen reizen tussen Bavel en Breda. Dit initiatief is besproken met een delegatie van de Dorpsraad Bavel.

Eerste ritten