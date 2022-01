Ennatuurlijk reageert op hoge tarieven: ‘Verhoging was onvermijdelijk door stijgende kosten’

BREDA - Er is veel ophef over de stijging van de energietarieven van Ennatuurlijk. Gebruikers van het warmtenet zagen de tarieven per gigajoule met ruim 80 procent stijgen. Een petitie tegen die verhoging kreeg binnen een week tijd ruim 18.000 handtekeningen. Maar de verhoging was onvermijdelijk, laat Ennatuurlijk in een reactie weten. “We hebben ons ingespannen om de stijging van warmtetarieven voor 2022 te matigen. Maar door de historisch hoge energieprijzen zijn helaas ook onze kosten voor warmtelevering gestegen”, laat een woordvoerder weten.

Het is een bittere pil voor gebruikers van het duurzame warmtenet. Hun energietarieven zijn per 1 januari fors gestegen. En dat kan rekenen op veel verontwaardigde reacties, zowel van gebruikers als vanuit de lokale politiek. Een petitie tegen de verhoging werd in minder dan een week tijd bijna 20.000 keer ondertekend. Maar in een reactie laat Ennatuurlijk weten dat de verhoging onvermijdelijk was. “ Ennatuurlijk begrijpt de zorgen van haar klanten over de energiekosten heel goed. We voelen ons verantwoordelijk voor de betaalbaarheid van warmte en doen er alles aan om de energierekening voor onze klanten zo laag mogelijk te houden. We hebben ons dan ook ingespannen om de stijging van warmtetarieven voor 2022 te matigen. Maar door de historisch hoge energieprijzen zijn helaas ook onze kosten voor warmtelevering gestegen. Bij het bepalen van de tarieven hebben we scherp gekeken naar onze werkelijk gestegen kosten”, aldus een woordvoerder.

Kosten

Waar veel gebruikers boos over zijn, is dat hun energietarieven fors omhoog gaan terwijl zij géén gebruik maken van gas. Ennatuurlijk verwarmt woningen via het warmtenet namelijk met restwarmte van de Amercentrale in Geertruidenberg. De gebruikers vinden het dan ook niet terecht dat hun tarieven zo fors stijgen. Maar die stijging is nodig vanwege werkelijk gestegen kosten voor Ennatuurlijk, stelt de woordvoerder. “De inkoop van warmte uit de industrie die we als warmtebron gebruiken is gekoppeld aan de gasprijs. Daarvoor maken warmtebedrijven en dus ook Ennatuurlijk prijsafspraken met de industrie. Dit systeem werkt heel goed als de gasprijs heel laag is, daar heeft iedereen van kunnen profiteren. Alleen nu de gasprijs historisch hoog is, stijgen onze inkoopkosten en dat leidt tot hogere tarieven voor onze klanten.” Ook gebruikt Ennatuurlijk deels nog wel gas voor de verwarming van de huizen om de pieken in het verbruik op te vangen. Ook zijn de prijzen van elektriciteit fors gestegen, en de subsidies die Ennatuurlijk ontvangt juist afgenomen.

De woordvoerder van Ennatuurlijk benadrukt dat hoewel de kostenverhoging flink is, gebruikers nog steeds fors minder betalen per maand dan de maximale ACM-tarieven. “Een gemiddelde Ennatuurlijk klant -met een jaarlijkse afname van 30 gigajoule- gaat ongeveer 50 euro meer betalen per maand. De ACM bewaakt de prijsstijging en stelde ook dit jaar het maximum warmtetarief vast. Als we mee waren gegaan met de maximaal toegestane prijsstijging van ACM zouden klanten ruim 87 euro per maand meer gaan betalen. Ons gigajoule-tarief stijgt dus, maar we blijven ruim onder de maximale ACM-tarieven en we gaan niet mee met de toegestane verhoging.”