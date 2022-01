Zij reden met open kofferbak door Breda om de horeca te steunen: ‘Een geweldige ervaring’

BREDA - Deelnemers en de horeca kunnen terugblikken op een zeer geslaagde editie van Rij Door Breda. Donderdag reden er ruim 600 auto’s door de binnenstad met open kofferbak, terwijl 28 ondernemers in iedere auto’s iets lekkers legden. Jikke en Onno deden mee met hun kinderen: “Elke keer weer je deur moeten sluiten, we snappen wel dat je als horeca daar moedeloos van wordt. Het blijf toch knap hoe ze steeds maar iets weten te verzinnen om een boost te geven, echt speciaal.”

Jikke Nagelsmith (45), Onno Dekker (45), Florieke Dekker (8) en Fleur Dekker (5)



,,Wij doen natuurlijk mee om de bedrijfshoreca te steunen. En bovendien is Fleur jarig!”, vertellen Jikke en Onno. “Fleur is vijf geworden, dus we hebben lekker dubbelop feest! Hoe mooi is het om dan een rondje door de binnenstad te mogen maken! Het was echt net zoals vroeger; toen kon je nog de auto op de Grote Markt parkeren. Om het weer te mogen meemaken is echt uniek. Voor de horeca vinden wij het vervelend. Elke keer weer je deur moeten sluiten, we snappen wel dat je als horeca daar moedeloos van wordt. Het blijf toch knap hoe ze steeds maar iets weten te verzinnen om een boost te geven, echt speciaal. Op de Grote Markt hebben vaak lekker gegeten en gedronken, vandaar dat we ze op deze originele manier kunnen steunen. Met de coronamaatregelen kun je niet zoveel, dus dit is gewoon een uitje geworden. Daarbij is het ook superbelangrijk om contact te blijven houden met de inwoners van Breda.’’

Karen Peyen (53) en Leon Peyen (53)

,,We snappen wel dat de lockdowns nodig zijn, maar wij zijn van mening dat de horeca wel heel hard getroffen wordt. Wij zijn horecaliefhebbers; we houden van gezelligheid. Boterhal, Bruine Pij, Suikerkist, Con Fuego, De Pasta Kantine en tal van andere restaurants en bars. Lekker een hapje en drankje doen. Daarnaast houden wij ervan om ons in te zetten voor Breda. Het is een bruisende stad en dat willen we graag zo houden! Om over de Grote Markt rijden is wel een jeugdsentiment; vroeger kon je er nog parkeren! Echt tof! Naar onze mening krijgen de horecaondernemers te veel maatregelen op hun bord, op deze manier dragen wij toch nog een beetje bij.’’

Niels (38), Marie-Claire (31), Bastiaan (39) en Karin (34)



,,Het leek ons een spontaan verzetje, en daarbij helpen wij de ondernemers. Voor speciale gelegenheden haal ik mijn Volkswagen 2TA camper uit de garage. Nog nooit hebben we over de Grote Mark gereden. Het was een leuke ervaring. Voor de horeca en haar bezoekers zijn de coronamaatregelen vervelend, maar we snappen de ernst van de situatie. En met de box steken we natuurlijk een hart onder de riem. Wij kwamen regelmatig bij dok ’19 en ’t Tapperijke, maar nu doen we het op deze manier.’’