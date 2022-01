Kunstrijdster Lindsay (16) draagt Nederlandse vlag bij openingsceremonie Winterspelen in Beijing

BREDA / ETTEN-LEUR - Kunstrijdster Lindsay van Zundert (16) draagt over vier weken samen met schaatser Kjeld Nuis (32) de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Beijing. Dat heeft chef de mission Carl Verheijen bekend gemaakt bij de teamoverdracht van NOC*NSF.

Bij de Optisport Kunstijsbaan in Breda traint de 16-jarige Lindsay, een leerling van het Graaf Engelbrecht in Breda, hard voor de Olympische Winterspelen. Daar mag zij over vier weken namelijk naar toe. Het is voor het eerst in 45 jaar dat Nederland een kunstrijdster naar de Olympische Spelen afvaardigt. De 16-jarige Lindsay maakte vorig jaar indruk met een zestiende plek bij het WK Kunstrijden in Stockholm. Daar debuteerde ze op de Wereldkampioenschappen met een score van 174,50. Daarmee schaatste ze zichzelf naar de Olympische Spelen. Haar score van 174,50 punten was goed genoeg. In 1976 deed kunstrijdster Dianne de Leeuw voor het laatst voor Nederland mee aan het kunstrijden. Zij won toen een zilveren medaille.

Lindsay vindt het een hele eer om de vlag te mogen dragen: “Ik was natuurlijk hartstikke blij, ook emotioneel, want mijn eerste Spelen en dan meteen de vlag dragen is toch wel iets heel moois. Het dak vloog eraf met nieuwjaar!”