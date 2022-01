Vanaf volgende week kun je je coronavaccinatie halen bij het stadskantoor

BREDA - Inwoners die zonder afspraak hun eerste of tweede coronavaccinatie willen halen, kunnen daarvoor vanaf dinsdag 11 januari ook terecht in het Stadskantoor van de gemeente Breda. Met de opening van de tijdelijke vaccinatielocatie in het stadskantoor willen de GGD en de Gemeente Breda het halen van een vaccinatie voor inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken, legt wethouder Arjen van Drunen uit.

GGD West-Brabant en de gemeente Breda hebben afgelopen weken hard gewerkt aan een nieuwe vaccinatielocatie in het centrum van Breda. Het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan blijkt hiervoor een goede, centrale locatie. Mensen die gevaccineerd willen worden kunnen hier zonder afspraak op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00-16.00 uur terecht. Het gaat dan enkel om mensen die hun eerste of tweede prik willen halen. Voor een boosterprik kunnen mensen op afspraak terecht op de locatie Breepark.

“De beste uitweg uit deze crisis is vaccineren”, stelt wethouder Arjen van Drunen. “Daarom willen we vaccineren zo makkelijk mogelijk maken. Eerder hebben we al ingezet op hulp bij het maken van een afspraak en vervoer naar de XXL locatie op Breepark. Daarnaast hebben we met de prikbus op het Kasteelplein gezien dat centrale goed bereikbare doorstroomlocaties er echt voor zorgen dat we meer mensen bereiken. Door nu het Stadskantoor in te zetten als priklocatie maken we het voor nog meer mensen mogelijk een prik te halen.”

Zonder afspraak 1e of 2e vaccinatie

Voor een 1e of 2e vaccinatie op het Stadskantoor kunnen mensen vrij binnenlopen. De GGD West-Brabant vraagt om het legitimatiebewijs. Een gezondheidsverklaring kan ter plekke worden ingevuld. De vaccinatielocatie in het Stadskantoor is tijdelijk. Programmamanager Marcel de Lusenet: “Met name de bezetting was onze grootste uitdaging. Ik ben blij dat het gelukt is om ook voor deze pop-up locatie voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden.”