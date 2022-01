Wedstrijd tegen FC Eindhoven eindigt voor door corona getroffen NAC in gelijkspel

BREDA - NAC Breda ontving zaterdagavond FC Eindhoven voor de eerste wedstrijd na de winterstop. Het lukte de Bredase ploeg, die spelers miste door corona, niet om van de Eindhovenaren te winnen. De stand bleef op 0-0 steken. Onze fotograaf Peter Vissers wist toch nog een aantal fraaie plaatjes te schieten.

Corona heeft flink huisgehouden in de selectie van NAC Breda; Mashart, Maria, Seuntjes, Kotzebue, Azzagari en Velanas moesten de eerste wedstrijd na de winterstop vanuit huis bekijken. Daarom vonder er verschillende wijzigingen in de basis plaats. Ligeon speelde linksback, Agougil kreeg een plaats op het middenveld en Antonia verving Velanas.

Zaterdagavond nam de Bredase ploeg het in eigen huis op tegen FC Eindhoven. Het eerste gevaar van de wedstrijd vond plaats in de tiende minuut toen een speler van FC Eindhoven het doel van Olij onder vuur nam. De beste keeper van de tweede periode wist een doelpunt echter te voorkomen. Hierna kwam NAC steeds wat beter in de wedstrijd, maar tot grote kansen kwam het nog niet. Ook niet voor FC Eindhoven. Pas in de 36e minuut wist NAC een gevaarlijke situatie te creëren, maar de eerste voorzet van de Rooij vond geen medespeler en de tweede werd maar lichtjes geraakt door Haye. Vlak voor de rust probeerde Agougil het nog van een afstand, maar de bal ging ruim over.

Na de rust probeerde FC Eindhoven druk te zetten op de Bredanaars, maar twee keer kwam het niet tot een doelpunt. Ook NAC kreeg de mogelijkheid om op voorsprong te komen met een hard schot van Antonia, maar de Eindhovense keeper tikte de bal over het doel. Na bijna 70 minuten spelen leek NAC op voorsprong te komen via Kestens. Agougil gaf hem een opgelegde kans, maar hij schoof de bal net naast. FC Eindhoven scoorde uit een daaropvolgende aanval, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. In de laatste minuten van de wedstrijd ging NAC op zoek naar de winst. In de extra speeltijd leek NAC nog een mogelijkheid te krijgen, maar tot een grote kans kwam het niet. Vlak voor tijd mocht Haye nog een vrije trap spelen, maar deze belandde tegen de muur. Ook FC Eindhoven wist de bal niet meer achter Olij te krijgen. Zo eindigde wedstrijd in een gelijkspel.

Aanstaande vrijdag komt FC Volendam op bezoek in het Rat Verlegh Stadion.