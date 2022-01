Weerbericht Breda: ‘De winter wil maar niet op gang komen’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 7 januari en de komende dagen.

De regenfronten die afgelopen nacht over Brabant trokken liggen inmiddels boven Duitsland. Opklaringen hebben Brabant bereikt. Later vanmiddag passeert er een buienlijn. De nacht naar zaterdag is helder door een zwakke rug van hoge luchtdruk. Op zaterdag ligt een diep lagedrukgebied bij de zuidpunt van Groenland. Het stuwt tijdelijk zeer zachte lucht noordwaarts met ook regenfronten met behoorlijk wat regen.



Verwachting voor vrijdag 7 januari

Opklaringen met zon overheersten vanochtend in Brabant. Vanmiddag neemt de kans op een lokale (winters getinte) bui tijdelijk toe. De zuidwestenwind waait matig (3 tot 4 Beaufort) met rukwinden in de buurt van buien tot 55 km/u. De maximumtemperaturen schommelen rond de 7 graden. Tijdens een bui enkele graden lager. Vanavond en vannacht droog en helder met minimumtemperaturen dicht bij het vriespunt en lokaal is het glad op de weg.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 8 januari

Aanvankelijk schijnt in de ochtend nog even de zon en is het droog en fris. Al snel neemt de bewolking toe en gaat het langdurig regenen. Uiteindelijk wordt het in de late middag en avond ongeveer 8 graden. De wind gaat matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten waaien (4 tot 5 Beaufort) met rukwinden tot 60 km/u.



Zondag 9 januari

Het is zondag wisselend bewolkt met slechts lokaal een enkele bui. De westelijke wind waait matig (3 Beaufort). Het kwik loopt op naar 7 graden.



Maandag 10 januari

Ook maandag verandert er weinig. Het is net als op zondag wisselend bewolkt met afwisselend zon en wolken. Later op de dag meer algemene bewolking. Het wordt ongeveer 8 graden en de wind waait matig (3 Beaufort) uit het zuiden en zuidwesten.



Zo was het weer donderdag 6 januari 2022

Maximumtemperatuur: 7,0 graden

Minimumtemperatuur: 2,0 graden

Neerslag: 0,0 mm druppels

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 7 januari 2022 om 12:00 uur